Mediální obraz mi nepomáhá, říká Koukal. Zůstane předsedou svazu?

Na valné hromadě se bude řešit vaše případné odvolání z pozice předsedy svazu. Počítal jste s touto variantou delší dobu?

Ano, počítal. Hlavně je potřeba vědět, že mimořádnou valnou hromadu jsem svolal já. Rád bych situaci uklidnil, vše si interně vyříkal a šel dál. Chci zjistit, jestli mám důvěru ve vedení svazu. Chci vědět, zda mě badmintonová komunita chce dál. Potřebuji totiž pracovat s důvěrou a ne jen s pomluvami. Bod odvolání předsedy je bez jakéhokoliv jiného řešení a dalšího kandidáta. To je bohužel smutné a nekoncepční.

Jaký zaujmete postoj? Budete bojovat o setrvání ve funkci?

Jsem připraven diskutovat, podat veškeré informace a pokračovat dál. Cítím podporu od lidí, kteří se mnou pracují na denní bázi a dělají tu mravenčí práci. A to nejenom od kolegů ve výkonném výboru, ale také ze sekretariátu, mezi hráči a na dalších úrovních. Ty mediální útoky, které se na mě snesly, se postupem času rozšířily také na ně, což je mi moc líto. Tím se jim za to omlouvám. Zároveň nás to nerozebralo, ale naopak posilnilo. Chceme bojovat za naši cestu, která je podle nás správná a badminton posouvá dál.

Čím chcete argumentovat?

Výsledky, které se za poslední rok mně a mému týmu povedly. Musíme odmítnout jednou pro vždy ten český průměr, názory klubů, rodičů a trenérů, kteří tvrdí, že jenom oni to dělají správně. Že není potřeba nic měnit, protože vychovávají mistra republiky a pravidelně nastupují na Evropě nebo na mistrovství světa. To je ta badmintonová malost, kterou chceme porazit. Cílem není vychovávat domácí mistry a účastníky vrcholových turnajů, ale medailisty na takových akcích. Cílem je, aby další Petr Koukal neskončil s pocitem, že nenaplnil svůj potenciál, protože k tomu neměl podmínky a možnosti. Pokud chce po nás Národní sportovní agentura, média a sponzoři jiné výsledky, tak musíme mít jiný přístup. Já to nastoluji, není to příjemné, létají třísky a za mě je nejdůležitější v tom vydržet a nenechat se strhnout zpátky do průměru.“

Očekáváte, že situaci ustojíte?

Věřím, že ano. Zároveň vím, jak se lidi nechají negativně ovlivnit. Navíc tomu nepomáhá můj aktuální mediální obraz, který se snaží vyvolávat moje bývalá manželka. Využívají toho lidi, co mě chtějí setřást z vedení.

Když jste před rokem nastupoval do funkce, plánoval jste poměrně velké změny. Do jaké míry se vám povedlo zatím plány plnit? Potřebujete ještě víc času, aby se vše podařilo dotáhnout?

Povedlo se dotáhnout vznik národního tréninkového centra v Plzni. To bylo dlouhodobým cílem svazu po desetiletí. Můžeme prohlásit, že máme obdobné podmínky našich hráčů jako v jiných evropských zemích, které jsou pro nás konkurencí. Je to obrovský kus práce, kterou udělali lidi na sekretariátu, z trenérsko-metodické komise, trenéři a hráči. A povedlo se angažovat do něho zahraničního trenéra Oscara Martíneze Salána. Má řadu zkušeností, prošel si stejnou cestu ve Španělsku, kterou chceme nastolit u nás. Tým, kterému jsme se všichni smáli a modlili se, abychom mohli proti němu hrát, získal zlaté medaile na mistrovství Evropy juniorů ve družstvech. To už není o jedné nadějné hráčce, ale o celé generaci, která je výsledkem systematických změn.

Mrzelo by vás, pokud by teď vaše práce měla vyjít vniveč? Hrozí, že tohle nastane?

Badmintonový svaz je demokraticky fungující spolek. Záleží na členech. Pro mě je důležité, abych před nimi svoji práci a nastavený směr obhájil.