Odměna pro judistu Krpálka, je mezi světovými hvězdami

Nejlepší český judista se stane lokálním ambasadorem značky a bude se aktivně podílet na budování povědomí mezi českými zákazníky. Vzájemná spolupráce bude zahájena kampaní na nejnovější kolekci Under Armour IsoChill, která díky speciálně navrženým vláknům rovnoměrně rozptyluje tělesné teplo a zajišťuje okamžité ochlazení. Přidaný oxid titaničitý absorbuje UV paprsky a rychle odvádí teplo od těla. Výsledkem je, že produkty UA IsoChill ti dodají výhodu a posunout tvůj výkon zase o krok dále i ve chvíli, kdy už ti pomalu dochází síly.

„Under Armour je značka zaměřená na výkon a je mi proto ctí být součástí týmu,“ hodnotí spolupráci Lukáš Krpálek. „Věřím, že podpora od Under Armour a stejně tak zajímavé informace a inspirace, jak lépe trénovat mi pomohou k úspěšnému roku 2021,“ dodává sportovec a otec dvou dětí v tiskové zprávě pro média.

Značka založená v roce 1996 hráčem amerického fotbalu Kevinem Plankem, se sídlem v americkém Baltimoru, dodá Krpálkovi tréninkové oblečení a obuv. Zároveň mu umožní využívat dlouhodobého výzkumu globální společnosti, která v současnosti patří mezi nejoblíbenější sportovní značky na světě.

„Lukáš patří k legendám nejen juda, ale celkově úpolových sportů. Mám ohromnou radost, že se stal součástí Under Armour týmu. Nyní má Under Armour dvě ikony juda a to dokonce v nejsledovanější těžké váze. Tedy Riner, do loňského února téměř deset let neporažená legenda juda, totiž nastupuje ve stejné váze jako Lukáš. Pokud má někdo Tedyho porazit znovu, ať je to Lukáš a ať je to v mekce juda v Japonsku,“ pochvaluje si novou posilu Pavel Hynek, Country Manager Under Armour pro Českou a Slovenskou republiku.