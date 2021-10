Softbalistky Joudrs Praha získaly osmý extraligový titul

Nejkratším možným způsobem přehrály ve finálové sérii softbalistky Joudrs Praha své soupeřky. V sobotu vyhrály nad Arrows Ostrava 10:2 a připsaly si tak rozhodující třetí výhru. Díky tomu pražské hráčky získaly svůj osmý titul. „Klíčové bylo, že jsme měli načtené soupeře a měli jsme nejlepší útok. Naše dřina se vyplatila, o to více je to sladké,“ prohlásila zadní polařka Adéla Šimůnková. I přes prohru to byla pro Arrows velmi dobrá sezona, do extraligy se ostravské softbalistky vrátily po několika letech a rovnou se dostaly do finále.

Třetí finálový zápas se nevyvíjel pro obhájkyně titulu dobře, v prvních dvou směnách prohrávaly 0:2. Jenže hned v dohrávce Joudrs zápas otočilo. Postarala se o to Adéla Šimůnková – po jejím trojmetovém odpalu doběhly pro body tři její spoluhráčky, čtvrtý zařídila doběhem na domácím metu po nezachyceném nadhozu. „Byla to moc důležitá situace, protože jsme v ten moment prohrávaly. Věděla jsem, že jsou plné mety a povedlo se to. Na dva striky přiletěl dobrý nadhoz a mě se ho podařilo dostat k plotu,“ dodala Šimůnková.

Po druhé směně tak šly do vedení domácí hráčky 4:2. Tím však bodový přísun ve finále nebyl ukončen. Hned v další směně odpálila homerun Julie Coufalová. Jednalo se o její desátý odpal za plot, čímž stanovila nový domácí rekord za jednu sezonu v této statistice od roku 2003. „Stále si to plně neuvědomuji, je to parádní úspěch. Celou sérii jsme byli v klidu a ukončili ji v co nejkratší době. Moc mě těší, že jsem měla takový počet homerunů. Pálkařsky se mi dařilo celou sezonu, vygradovalo to v tu správnou dobu,“ popsala Coufalová.

Softbalistky Joudrs získaly ve třetí směně šest bodů a nakonec vyhrály rozdílem. Tím získaly svůj osmý extraligový titul. Jednou z největších zásluh na tom má hra na pálce. Pražské softbalistky zaznamenaly přes 300 úspěšných odpalů a měly na svém kontě nejvíce homerunů. „Vyplatilo se, že v trénincích na nás chodili házet také muži a dělali jsme poctivé přípravy na všechny nadhazovačky,“ dodala Šimůnková. „Našim dalším cílem je vyhrát tři tituly v řadě.“

To Ostravanky se po devíti letech vrátily do extraligy a hned v prvním roce bojovaly o titul. „Celou sezonu hodnotíme určitě kladně, nikdo nečekal takový úspěch. Hráčky z Joudrs nás přehrály na pálce, měly spoustu hitů. V příštím roce můžeme být určitě silnější,“ prohlásila Tereza Kubicová z Arrows Ostrava.

Ta mohla získat celkový triumf v pálkařských sportech, protože baseballisté z tohoto města získali letos titul. „Po semifinále jsme o tom začali mluvit,“ dodal trenér Pavel Burkovič. „Chtěli jsme, aby finálová série byla delší, ale to se nepovedlo. Joudrs nás přehrálo v útoku. Našim cílem bylo se udržet ve středu tabulky, za finále jsme moc rádi. Doufám, že výsledek bude mít na hráčky pozitivní vliv a podaří se nám obhájit druhé místo.“