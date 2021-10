Mekbib útočí na čtvrtý mistrovský titul. Covid squash hodně ovlivnil, říká

Squashisté to měli v době koronavirového lockodownu možná nejtěžší, protože byli v režimu vnitřních sportů, navíc jako kontaktní. „Badmintonisté nebo tenisté už mohli trénovat, zatímco my jsme na kurty nemohli, nebo jsme odjížděli trénovat do zahraničí. Do toho se rušily PSA turnaje nebo zahraniční ligy, což jsou pro mě hlavní zdroje příjmu. Bylo to opravdu těžké období,“ dodal Mekbib, aktuální česká jednička a obhájce domácího titulu.

Temné období pro squash dopadlo nejenom na české hráče. „Vím o několika profesionálních squashistech, co ukončili kariéru. Nebo v době lockdownu museli dělat něco jiného a už se k profesionálnímu sportu nevrátili,“ popisoval Mekbib situaci v zahraničí. A odpadávání squashistů prý bude pokračovat. Na rozdíl od tenisu totiž světová squashová asociace nezařídila, aby promotéři organizovali turnaje pro hráče kolem světové osmdesátky nebo stovky. Kvůli restrikcím a investicím do různých hygienických opatření by se jim to totiž nevyplatilo.

„Kolik profesionálních squashistů opravdu skončí se dozvíme v lednu. Do té doby si někteří hráči nechávají licence. Už teď vím o lidech, kteří přestanou hrát. Tohle bohužel světová asociace podcenila, protože se zaměřila primárně na pořádání turnajů pro elitu. Covid squash hodně ovlivnil. To česká asociace nám pomohla, protože přes zimu a jaro zorganizovala několik turnajů,“ tvrdil Mekbib, který už je v plném provozu. V nové sezoně, která začala v srpnu, už odcestoval na turnaje v USA a v Kanadě. A pokaždé se dostal minimálně do čtvrtfinále, jednou byl v semifinále.

„Bylo to velmi příjemné zase po čase cestovat na turnaje. Už by to mělo být lepší, turnajů je na programu více a začaly se hrát zahraniční týmové ligy, kde jsou peníze zajímavé. Navíc v Česku se budou ještě letos pořádat zajímavé PSA akce. Proto je pro mě squash stále priorita,“ dodal Mekbib, který už vyhlíží domácí republikový turnaj v Ostravě. Ve sportovním centru Fajne se rozehraje prestižní akce od čtvrtka, hráč brněnské Viktorie bude usilovat o čtvrtý titul. Ale nebude to nic lehkého. V první světové stovce jsou poprvé v historii tři čeští hráči, kromě něho také Martin Švec a Jakub Solnický.

„Všichni jsou na vlně, nikdo nemá nějaký propad. Asi to bude nejvyrovnanější ročník v historii, za námi totiž číhají další nebezpeční a talentovaní hráči,“ dodal Mekbib, který v současné době drží 75. místo na světě.