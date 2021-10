Lakros chce na olympiádu. Akční odrůda i v Česku, pomáhá hvězda z písku

Nebýt fotbalového brankáře Petra Čecha, možná by česká reprezentace žen v lakrosu nemohla jet na červencové mistrovství světa do Anglie. • Michal Beránek (Sport)

Češi v kolektivním sportu na letních olympijských hrách? Letos v Tokiu drželi prapor basketbalisté, za sedm let v Los Angeles by výprava mohla být početnější. Myšlenky na účast mají reprezentanti v lakrosu. Už o víkendu rozjíždějí domácí soutěž Czech Sixes League, ambasadorkou je beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková.

Lakros ve světě nepatří mezi sporty s početnou hráčskou základnou. Ovšem s výjimkou USA, kde má velkou popularitu. Jako zpestření letní přípravy jej hrával třeba legendární hokejista Wayne Gretzky. Pro větší atraktivitu navíc vznikl nový formát olympijského lakrosu pojmenovaný Sixes.

„Jde o úplně jiný styl lakrosu, a proto je tam několik výhod. Méně lidí na hřišti, rychlejší hra, zmizelo rozdělení hráček na posty. Máme zase o důvod víc se zlepšovat,“ tvrdí prezidentka Českého ženského lakrosu Adéla Blahovcová.

„Šestkový lakros je jednodušší, dynamičtější a pochopitelnější pro diváky. Tím, že se hraje v nižším počtu hráček na menším hřišti, je i dostupnější, což se při pokusech o zařazení na olympijské hry počítá,“ doplňuje Barbora Bažantová, spoluzakladatelka Czech Sixes League a manažerka reprezentace.

Národní tým žen příští rok zamíří na Světové hry do amerického Birminghamu. Snem je pak účast na olympiádě v Los Angeles, pokud se podaří prosadit lakros mezi olympijské sporty. „Lakros je v USA doma, udělají vše, aby byl součástí programu Her v Los Angeles,“ věří Blahovcová.

Petr Čech podpořil lakrosistky, i díky němu odjedou na MS

Navíc lakros už na olympijských hrách byl. Jako řádný sport v letech 1904 a 1908 a jako ukázkový v letech 1928, 1932 a 1948. Za to, aby se do programu vrátil po osmdesáti letech, lobuje i Joseph Tsai, spolumajitel firmy Alibaba, která bude OH 2028 sponzorovat.

Přestože se v Česku před koronavirovou krizí už dva roky zkušebně šestkový lakros hrál, nyní vzniká oficiální soutěž Czech Sixes League. Zúčastní se jí čtyři mužské a čtyři ženské týmy a bude se hrát na podzim a na jaře během pěti víkendů.

První hrací den je neděle v areálu na Mrázovce. Atraktivitu soutěži dodává fakt, že hráči a hráčky byli draftováni a nebudou tedy hrát s tradičními kolegy z klubů. „Tím pádem budou celky vyrovnané. Je to skvělá příležitost zahrát si divácky zajímavé kvalitní zápasy,“ láká Bažantová.

Ambasadorkou liga se stala beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, která pochází z Mekky českého lakrosu. „Jsem z Radotína a tam je lakros sport číslo 1. Je s podivem, jak mě po té aktivní stránce minul, odešla jsem totiž na volejbalovou školu ve čtvrté třídě. Chci tomu sportu pomoct, aby se český tým podíval na olympiádu. Cítím to jako radotínskou povinnost,“ usmívá se.

Podle Nausch Slukové, která si atmosféru olympijských her několikrát zkusila, má i lakros šanci dostat se na tuto velkou akci. „Na olympiádě jsou sporty, kterým by se o účasti před dvanácti lety ani nesnilo. Cesta je to dlouhá, ale myslím, že právě lakros je jedním ze sportů, který olympijský potenciál určitě má. Představit tam další týmový sport by byl podle mě krok správným směrem,“ dodává.

A v podobném duchu hovoří elitní česká reprezentantka Anna Lottmann. „Je to sen, doposud jsem si myslela, že hrají sport, kdy se nemůžu dostat na olympiádu. Ale náš tým teď šanci má. Šestkový lakros je jiný sport, podobnější chlapskému lakrosu, a já věřím, že budeme úspěšné,“ vyhlíží velké výzvy.