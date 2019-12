MS 20 hokej | Lakrosová paráda na úvod MS! Vím, že to umím proměňovat, zářil Švéd | iSport.cz

To byla nádhera! Mistrovství světa do 20 let v Česku začalo úžasnou trefou v podání švédského útočníka Nilse Höglandera. Ve skandinávském derby proti Finsku se 19letý mladík blýskl perfektně provedenou fintou à la Mikael Granlund. I díky tomuto kousku slavili Tre Kronor výhru 3:2 v prodloužení. „Je to legrace,“ usmíval se po utkání prospekt Vancouveru.

Zajet za branku, nabrat puk na čepel a hodit ho za záda gólmanovi. Technickou finesu připomínající góly v lakrosu nejvíce proslavil finský šikula Mikael Granlund v semifinále mistrovství světa 2011 proti Rusku (3:0). V NHL se to dosud povedlo jen Andreji Svečnikovi z Caroliny, který se tak trefil už dvakrát v probíhajícím ročníku.

Bravurní kousek ve čtvrtek předvedl i švédský junior Nils Höglander. Za jízdy nabral puk na čepel u levé tyče a v rychlosti jej u pravé hodil za záda finského gólmana Justuse Annunena. Ve 22. minutě bylo vyrovnáno 1:1. „Ani nevím, proč jsem se tak rozhodl, ale ten gól jsme potřebovali. Jsem rád, že to vyšlo a pomohlo týmu k vítězství. Hráli jsme dobře, měli jsme hodně šancí,“ uvedl 40. hráč posledního draftu.

Höglander neprovedl chytrý trik poprvé. Už dvakrát takhle skóroval ve švédské lize, kde druhým rokem nastupuje za Rögle. Naposledy na konci října proti Djurgårdenu. „Tentokrát jsem byl ve stejném týmu, takže je to zábavnější,“ smál se autor vítězné trefy v prodloužení Alexander Holtz, který hraje právě za stockholmský tým.

„Trénuju tenhle trik hodně, už se mi povedl letos i ve švédské lize. Vím, že to umím proměňovat. Je to legrace,“ zmínil jen 176 centimetrů vysoký Höglander. Jeho úžasná parádička se v dalším průběhu šampionátu v Ostravě a Třinci bude už těžko překonávat.

Senzační trefa pomohla natáhnout rekordní sérii. Švédští mladíci vyhráli už 49. zápas v řadě v základní skupině na MS do 20 let! Poslední porážka? Na silvestra 2006 proti USA (2:3 v prodloužení). „Nic to neznamená. Jdeme zápas od zápasu. Prostě jen hrajete hokej, víte?“ řekl útočník Samuel Fagemo, který pět minut před koncem třetí třetiny poslal utkání do prodloužení.

To pro změnu pět sekund před koncem rozhodl Holtz. „Je to neuvěřitelné. Dostal jsem skvělou přihrávku od Jonatana Berggrena. Jen jsem se pokusil vybrat roh a vyšlo to,“ zářil 17letý šťastný střelec.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:05. Höglander, 54:51. Fagemo, 64:55. Holtz Hosté: 16:21. Puistola, 33:35. Tanus Sestavy Domácí: Alnefelt (Eliasson) – Sandin (A), Söderström, Ginning (C), Lundkvist, Björnfot, Broberg, Norlinder – Fagemo, D. Gustafsson (A), Höglander – Bäck, Pašić, Berggren – Holtz, Raymond, Henriksson – H. Gustafsson, Öberg, Nässén – Eriksson. Hosté: Annunen (Patrikainen) – Nousiainen, Thomson (C), Honka, Heinola, Kokkonen, Utunen (A), Hatakka, Seppälä – Killinen, Kupari (A), Maccelli – Oden, Puistola, Tanus – Erholtz, Petman, Saarela – Ranta, Aatu Räty, Aku Räty. Rozhodčí Campbell (CAN), Morozov (RUS) – Merten (GER), Shalagin (RUS) Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 471 diváků