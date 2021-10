Překvapení na squashovém šampionátu. Jedničku Mekbiba vyzve devatenáctiletý Panáček!

Tohle nečekal ani samotný hráč! Devatenáctiletý Marek Panáček si zahraje finále českého squashového šampionátu v Ostravě. V sobotním semifinále totiž udolal Jakuba Solnického 3:1 na sety. Stal se tak po Janu Koukalovi historicky druhým nejmladším finalistou mistrovství republiky. „Pořád tomu nevěřím, je to jako ve snu,“ zářil nadšením Panáček, který na kurtu třikrát vystřihl rybičku. V neděli tak ve sportovním centru Fajne vyzve Daniela Mekbiba, který porazil Viktora Byrtuse. V ženském finále se o titul utká první nasazená Anna Serme a Olga Kolářová.

Sobotní večer byl velkým zklamáním pro domácí ostravské hráče. Byrtus a Solnický prohlašovali, že chtějí vyhrát titul. Měli k tomu namířeno, dokonce tak, že by se v závěrečném zápase mohli objevit společně. Jenže na oba dva čeká zápas o třetí místo. Největší překvapení způsobil Marek Panáček, který nedávno skončil v juniorské kategorii a zatím se rozkoukává mezi muži. A to velmi úspěšně! Vždyť porazil Solnického po neskutečném výkonu. „Vždycky jdu do zápasu, že ho můžu vyhrát, ale proti Solnickému byla šance maličká. Hrál jsem ale v životní formě. Sám sebe jsem překvapil,“ hodnotil Panáček, který musel překonávat během výměn křeče v nohách.

„Byl to nejtěžší zápas v životě, co jsem hrál. Rozhodla to hlavně vůle, ani sám nevím, jak jsem vyhrál,“ dodal Panáček, který ve třetím setu prohrával 7:10 a jeho soupeř držel tři setboly. „Tam se zápas rozhodl,“ dodal talentovaný squashista, na kterého čeká ve finále Mekbib. „Budu to brát s pokorou, ale na kurtu nechám všechno.“

Výsledek zaskočil ve squashové komunitě všechny, rovněž Mekbiba, který bude usilovat o svůj čtvrtý titul. „Je to skvělý výsledek pro Máru. Je zarputilý, trpělivý, nebál se do toho jít. To Kuba Solnický udělal chyby v důležitých momentech, což ho stálo zápas,“ tvrdil Mekbib, který si poradil s Byrtusem. „Na můj vkus jsem provedl více chyb, než bych si přál, ale v klíčových momentech se mi dařilo.“

Finále žen bude mít předpokládané složení – Anna Serme bude usilovat o svůj třetí domácí titul. Utká se o něj s Olgou Kolářovou. „Co si pamatuji, tak to je asi nejjasnější postup do finále na domácím šampionátu. Doposud jsem neztratila ani set, což se mi ještě nestalo. Na kurtu jsem nevydala tolik energie, aby mi zbylo ještě něco na neděli. To je skvělé,“ dodala Serme, která v letošním roce hrála na nejprestižnějších turnajích, jako je mistrovství světa a Egyptian Open a v současné době drží 55. místo světového žebříčku.

Jenže proti ní bude stát specifická soupeřka. Kolářová už několik sezon kvůli mateřským povinnostem ukončila dráhu profesionální hráčky a vynechává zahraniční turnaje. Squashem se baví a soustředí se zejména na domácí šampionát. „Přípravy jsem dala poslední dva měsíce. Já půjdu do finále tak, že nemám co ztratit. V tom je moje psychická výhoda,“ tvrdila Kolářová, která už má pět titulů.