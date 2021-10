Skvělý úspěch badmintonisty Loudy! Ovládl prestižní LI-NING Czech Open v Brně

Naprosto parádní zpráva pro český badminton! Jan Louda se stal vítězem kvalitně obsazeného turnaje LI-NING Czech Open, které se pořádalo v Brně. Ve finálovém duelu přehrál po boji 82. hráče světa Ng Tze Yonga z Malajsie. Poprvé v kariéře tak získal titul z turnaje International Series. „Je to obrovský úspěch. Tím, že je to na domácím půdě, tak si toho hodně vážím. Atmosféra a diváci mi hodně pomohli,“ prohlásil Louda po úspěchu na turnaji, kterého se zúčastnilo hodně asijských hráčů.

Jednalo se o největší badmintonovou akci v Česku, které se zúčastnilo více než 300 hráčů ze 37 zemí světa. Jan Louda do LI-NING Czech Open vstupoval z pozice nenasazeného hráče a v prvním kole si poradil se Španělem Alvarem Vazquezem. Ve druhém narazil na Jiřího Krále a ve čtvrtfinále vyzval Fina Joakima Oldorffa, jednoho z nejlepších evropských juniorů. V semifinále na něj čekal Ind Siril Verma, osmý nasazený hráč. Jenže Louda ho z kurtu smetl výsledkem 21:9, 21:12. „Určitě to byl jeden z nejlepších letošních zápasů, navíc bylo trochu vidět, že byl Verma unavený,“ zrekapitulovala utkání česká jednička.

Ve finále narazil na Ng Tze Yonga z Malajsie, se kterým Louda svedl obrovskou bitvu. Malajec ukazoval perfektní atletickou připravenost a postřeh. První set šel na jeho stranu, Louda se ale před hlučným brněnským publikem nevzdával, vyšel mu skvěle střed druhé sady, ve které utekl na 17:11 a dotáhl ho do úspěšného konce. Do třetí sady vstoupil o něco lépe soupeř českého hráče, za stavu 12:12 se ale začínalo prakticky od začátku. Závěr utkání přinesl krásné výměny a mečboly obou hráčů. Za stavu 26:25, po další parádní výměně, už mohl dvaadvacetiletý český hráč kleknout na kolena.

„Ani už nevím, jak se mi to podařilo vítězně dotáhnout, některé výměny byly až bláznivé, odvracel jsem dva nebo tři mečboly. Snažil jsem se hru kontrolovat, zbytečně neriskovat. Na konci to byly úžasné emoce, jen jsem seděl a řval,“ prohlásil Louda, který se už v kariéře dokázal dostat do finále turnaje Iberdrola Spanish International. „Tohle je ale titul z domácí akce, kde bylo rovněž plno kvalitních hráčů. Mezi nimi například Asiaté, kteří teprve začínají na evropských turnajích a třeba za několik let mohou patřit ke světové špičce,“ dodal Louda. „Určitě to je jeden z mých největších úspěchů kariéry, možná ten největší.“

Badmintonista Louda tak potvrdil skvělou formu, kterou má v letošní sezoně. Dlouhodobě se připravuje v Plzni, kde se letos navíc otevřelo Národní badmintonové centru, kde funguje pod trenérem Josefem Rubášem. Badmintonový svaz také začal nově spolupracovat se španělským trenérem Oscarem Martínezem Salánem, který Loudu na LI-NING Czech Open koučoval. „Je to potvrzení toho, že jdeme správnou cestou. Několik našich hráčů na turnaji odehráli výsledky nad jejich standart v obrovské asijské konkurenci, projevila se dlouhodobá práce a nastavený systém. Moc si cením také toho, že jsme dokázali uspořádat v této covidové době tak náročný turnaj pro hráče z celého světa,“ hodnotil Petr Koukal předseda badmintonového svazu.

Právě Koukal tento turnaj vyhrál před 12 lety. „Jsem moc rád, že Honza na mě navázal. Vidíme v něm velký potenciál a právě on může usilovat o účast na olympijských hrách v Paříži. V Brně si dokázal, že může porážet asijské hráče,“ dodal Koukal. V ženách se nejdál dostala z českých hráček Sabina Milová, která prohrála s malajskou hráčkou Siti Nurshuhaini, která se dostala do finále. A to po velmi dobrém výkony ve třech setech. Titul mezi ženami brala Indonésanka Putri Kusima Waedani.