Konec v semifinále. Bojovník Solnický nestačil v Praze na nasazenou jedničku

Vydal se ze všech sil, ale stačilo to jen na jeden uhraný set. Squashista Jakub Solnický končí v semifinále turnaje Czech Pro Series Podlehl tam 1:3 na sety prvnímu nasazenému Francouzovi Benjaminu Aubertovi. I tak hráč ostravského týmu SC Fajne odjížděl ze Strahova v dobré náladě, připsal si totiž dost bodů do světového žebříčku. „Čekal jsem to těžké a skutečně to tak bylo. Kdybych udržel formu z druhého setu, který jsem vyhrál, tak by to mohlo být lepší,“ prohlásil Solnický. Ve druhém semifinále uspěl Kolumbijec Juan Camilo Vargas. Finále je na programu ve čtvrtek od 18:00 ve Squashcentru Strahov.