Riner v Praze! Hvězda juda chce odvetu za olympiádu, s Krpálkem se mine

Tohle bude velký svátek! Teddy Riner, desetinásobný mistr světa, dvojnásobný olympijský vítěz v těžké váze, který jednu dobu vydržel deset let neporažený, přijede do Prahy, aby svému týmu pomohl v klubové Evropské lize.

„Rozhodně to je velká událost, proto mě mrzí, že tady nebudu,“ říká Rinerův velký rival Lukáš Krpálek.

Dvě tváře světového juda se o víkendu minou. Zatímco Riner poletí do Prahy, Krpálek se chystá do Paříže.

„Je to škoda, když jsem se to dozvěděl, byl jsem z toho trošku smutný,“ líčí Krpálek. „Původně jsem si myslel, že bude startovat v Paříži, že se potkáme nejenom na žíněnce, ale i celkově bych ho rád viděl. Bohužel se svým týmem Paris Saint-Germain závodí v nižší evropské lize, v Praze budou bojovat o postup do Champions League. Samozřejmě mě mrzí, že se nepotkáme, ale já myslím, že bude dost příležitostí v příštím roce.“ Pro české judo to bude v sobotu velká událost.

Pětičlenné týmy budou v sobotu na Podvinném mlýně bojovat v turnaji Evropské ligy, závodí se v kategoriích žen do 52, 57, 63, 70 a nad 70 kilogramů, muži závodí ve váhách do 66 kg, 73, 81, 90 a nad 90 kilogramů. Začíná se v 10 hodin, finálové zápasy jsou od 16.00.

Český mistr USK Praha se v druhé evropské soutěži postaví kvalitní konkurenci. V těžké váze je kromě Rinera přihlášený i ruský vicemistr světa Tamerlan Bašajev, který na olympiádě v Tokiu senzačně Rinera vyřadil ve čtvrtfinále. Praha tak může vidět jejich odvetu.

„Když Teddy sleze z žíněnky, rozhodně se rád podepíše, určitě i na to se můžou fanoušci těšit,“ usmívá se Krpálek.

Do haly na Podvinném mlýně bude v sobotu vstup zdarma, místo bude kvůli pandemickým opatřením pro 300 diváků, kteří se prokážou potvrzením o očkování či prodělání covidu.

Krpálka zatím v Paříži čeká velký závodní comeback. Od olympiády zatím startoval jen při finále rakouské ligy, kde ale nepotkal soupeře své úrovně. Na turnaji Ligy mistrů to bude jinak. V těžké váze může potkat Rusa Inala Tasojeva, Nizozemce Roye Meyera či Ázerbájdžánce Ušangi Kokauriho. Krpálek se bude prát v týmu Crveny zvezdy Bělehrad.

„Srbům jsem to slíbil, mám tam spoustu kamarádů,“ vysvětluje Krpálek. „Je to pro mě motivace se zase vrátit k přípravě a naskočit zpátky. I když posledních pár dní si to trošku vyčítám, ale už do toho půjdu a vím, že to bude těžké. Výpadek přece jenom byl velký, je tam spoustu lidí, kteří mě budou chtít porazit. Úplně stoprocentně připravený nejsem, ale bude to pro mě motivační, abych na sobě začal pracovat.“

Krpálek v létě zvažoval návrat k polotěžké váze do 100 kilogramů. Během podzimu ale přibral na 120 kilo, takže mu nezbylo než pokračovat mezi medvědy v těžké váze.

„Zažiju těžké zápasy, musím říct, že se na to těším,“ líčí Krpálek. „Byl jsem zvyklý být v zápřahu, tlaku, už mi to trošičku chybí. Proto jsem řekl, že se budu prát a budu chtít tomu týmu pomoct.“

V Lize mistrů startuje Krpálek popáté, třikrát soutěž vyhrál s německým klubem TSV Abensberg a jednou závodil taky za Galatasaray Istanbul.