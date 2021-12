Nejlepším pálkařem softbalové sezony se stal Mertl, nadhazovačkám vládla Pecková

Český softbal má za sebou skvělý medailový rok. Asociace hostila čtyři mistrovství Evropy, na nich čeští hráči a hráčky ani jednou neprohráli! Zlaté medaile čeští softbalisté slavili v kategorii mužů, juniorů, juniorek a kadetů. Navíc ženy získaly v Itálii na ME bronzové medaile a juniorky na mistrovství světa skončily páté, což je historicky nejlepší výsledek. „Jsem předně rád, že jsme vše odehráli na hřištích, což byl hlavní cíl. Měli jsme velkou výzvu, protože jsme pořádali tři mistrovství Evropy za sebou. Na domácí scéně jsme ani jednou neprohráli, což je unikátní záležitost. Jsem rád, že jsme potvrdili dominanci v Evropě,“ prohlásil Gabriel Waage, předseda České softballové asociace.

V domácí extralize vládly týmy Žraloků Ledenice a Joudrs Praha. Těm pomohla k osmému extraligovému titulu právě Coufalová, která letos předvedla deset homerunů, čímž stanovila nový domácí rekord za jednu sezonu v této statistice od roku 2003. Jejích 46 stažených bodů bylo rovněž nejvíce v celé soutěži. „Sezona mě hodně bavila, získali jsme druhý titul za sebou, a to s omlazeným týmem. Ohledně pálky záleží na tom, v jakém jsem rozpoložení. Letos byl rok, kdy to spíše šlo, cítila jsem se dobře,“ tvrdila Coufalová.

Dařilo se také Davidu Mertlovi, bývalému reprezentačnímu catcherovi. S pražským týmem Spectrum se sice neprobojoval do play-off, ale extraligu se spoluhráči uhájil a skončili na osmém místě. Celkem má na svém kontě 31 úspěšných odpalů a stáhl 26 bodů. „Myslím, že je to hodně o zkušenostech, asi už patnáct let se pohybuji mezi top pálkaři. Zároveň mám k tomu dispozice například typem švihu a výběrem balónů,“ dodal Mertl. „Snažil jsem se letos hlavně posouvat náš omlazený tým. Hrajeme vyrovnané zápasy s top týmy, ale musíme se naučit je ještě porážet. Pak budeme výš.“

Celkově v ženské extralize padlo 52 homerunů, což je druhý nejvyšší počet. V mužské extralize bylo k vidění 222 homerunů. Nejlepší nadhazovačkou byla vyhlášena Veronika Pecková, reprezentační opora. „Jsem ráda, že jsem byla v České republice a zahrála si ligu se Žraloky. Dopadlo to v pohodě, bylo to ale náročné, vůbec jsme se nezastavili, hráli jsme snad každý víkend,“ prohlásila Pecková, která v minulé sezoně působila v nejvyšší japonské lize. Nejlepším nadhazovačem mužské extraligy se stal Marek Malý, který zaznamenal 274 strikeoutů.

Osobností extraligy se stal Jonáš Hajný, který zároveň obdržel ocenění za MVP play-off extraligy. MVP play-off extraligy žen se stala Jana Furková. V příštím roce čekají softbalové reprezentační týmy několik šampionátů, ten nejprestižnější je MS mužů na Novém Zélandu.

EXTRALIGA ŽEN

Nejlepší pálkařka: Julie Coufalová. Nejlepší nadhazovačka: Veronika Pecková. MVP play-off Extraligy žen: Jana Furková. Nejvíce RBI: Julie Coufalová.

EXTRALIGA MUŽŮ

Nejlepší pálkař: David Mertl. Nejlepší nadhazovač: Marek Malý. MVP play-off Extraligy mužů: Jonáš Hajný. Nejvíce HR: David Mertl. Osobnost Extraligy: Jonáš Hajný. Juniorka roku: Róza Blažková. Junior roku: Adam Buchner.

TRENÉŘI

Trenérka mládeže: Martin Chmelík.

Trenér mládeže: Helena Novotná.

Kouč roku Extraligy žen/juniorek do 20 let: Pavel Burkovič,

Kouč roku Extraligy mužů/juniorů do 20 let: Jaroslav Korčák.

ROZHODČÍ

Progres roku 2021 - Nováček roku extraligové skupiny: David Kotala. Nováček roku v ligových soutěžích: Tomáš Hradec. Nováček roku v Premium turnajích mládeže: Vojtěch Beneš. Mezinárodní reprezentace: Michal Židek