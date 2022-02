Lakros se v USA extrémně rozvíjí. Přecházejí do něj děti z baseballu, říká trenér Witmer

V Praze žije čtyři roky, nejprve si tu zahrál turnaj a pak se zamiloval do své nyní již snoubenky. Američan Brian Witmer aktuálně trénuje českou fieldlakrosovou reprezentaci. Proč? „Je zde nejlepší lakros v Evropě. V jiných státech je sice více týmů, ale s méně kvalitními hráči. Češi jsou skvělí lední hokejisté a tenisté, tyhle dovednosti se tu skvěle zkombinují,“ říká Witmer, který také stále aktivně hraje za tým Lakros Zbraslav a chce jako hráč pomoci českému národnímu týmu uspět na letošním evropském šampionátu v boxlakrosu. I on doufá, že se jeho nejoblíbenější sport dostane do programu olympijských her.

Je světoběžník. Lakros si zahrál v New Yorku, Kanadě, ale také v Austrálii. Trénoval v Itálii, hrál turnaje v Singapuru, v Hong Kongu a v řadě dalších evropských zemí. Zakotvil však v Česku. „Líbí se mi, že je tu oproti Spojeným státům trochu uvolněnější tempo. Navíc pivo je určitě lepší. Jsou věci, které se mi nelíbí, ale je víc věcí, které se mi tu líbí,“ dodal Witmer, podle kterého čeká lakros velký vzestup. Důvod? Proudí do něho čím dál více lidí.

„Lakros se stává velmi populární pro mládež. Například u mladých chlapců je nebezpečí otřesu mozku mnohem nižší v lakrosu než v americkém fotbale, a přitom mají stále hodně kontaktů. U dívek tento sport také exploduje v popularitě,“ prohlásil zkušený Američan. Podle něho je lakros dokonce perspektivnější než pálkovací sporty. „Počty dětí v baseballu v Americe klesají, protože je tam hodně prostojů a nedynamických momentů. Přitom děti chtějí běhat a srážet se navzájem. Vidíme, jak přecházejí z baseballu k lakrosu.“

Vždyť jenom v Americe je 397 mužských a 524 ženských univerzitních týmů. To v Česku jich je kolem deseti. „To ale nevadí. Řekl bych, že 50 nejlepších hráčů v České republice je lepší než 50 nejlepších z každé jiné evropské země. Rád bych viděl celkově více hráčů, ale to je postupný proces,“ dodal Witmer, který trénuje český reprezentační tým ve fieldlakrosu. Přitom hraje také boxlakros – přestoupil z LCC Wolves do Zbraslavi. „Chci se jako reprezentační hráč připojit do týmu pro mistrovství Evropy v boxlakrosu, které se uskuteční v letošním roce.“

Witmera stejně jako další hráče nadchla šance, že by se lakros dostal do programu olympijských her. Zatím byl připuštěn jako ukázkový sport v rámci Světových her a uvažuje se ho zařadit do Her v Los Angeles v roce 2028. „Myslím, že máme slušnou šanci, ale vím, že se tam snaží dostat i jiné sporty. Pokud se chceme dostat na olympiádu, potřebujeme mnohem větší účast hráčů po celém světě. Dávám nám 70% šanci,“ tvrdil Witmer. Pokud se tak stane, půjde o zcela novou lakrosovou variantu jménem sixes – tedy o dynamické verzi s menším počtem hráčů. „Češi jsou v této nové disciplíně fantastičtí. Padá tam více branek, pro nové fanoušky je to velmi vzrušující produkt.“