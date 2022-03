Brückner převzal státní vyznamenání. Hradní faux pas u Nedomanského

Medaile Za zásluhy I. stupně pro Karla Brücknera byla oznámena už téměř před dvěma lety, udílení vyznamenání ale bylo několikrát posunuté. Nejdřív kvůli koronaviru, posléze v důsledku zdravotnímu stavu prezidenta republiky.

Veleúspěšný trenér národního týmu na Hradě nechyběl a byl jedním z několika oceněných osobností za zásluhy o stát v oblasti sportu. Za rok 2020 stejné vyznamenání dostali i bývalý motokrosař Jaroslav Falta a legendární hokejista Václav Nedomanský.

Za toho ocenění přezval kamarád a také někdejší hokejista Jaroslav Krupička, kterého hradní protokol chybně označil jako Nedomanského syna.

Oceněnými zástupci sportu za rok 2021 jsou Miroslav Černošek a Lukáš Krpálek. Zatímco mocný manažer s bohatými konexemi dorazil na Hradčany osobně, dvojnásobný olympijský vítěz už dříve avizoval svou neúčast. Přišlo mu nedůstojné přebírat medaili v době bojů na Ukrajině.

Karel Brückner

Medaile Za zásluhy I. stupně

(za zásluhy o stát v oblasti sportu)

Karel Brückner (13. listopadu 1939) - fotbalový trenér. Trenérskou kariéru zahájil v roce 1971 v rodné Olomouci, v jejíž barvách nastupoval i jako hráč. Nejvyšší soutěž si v roli kouče poprvé vyzkoušel o deset let později v Brně, největší klubové úspěchy slavil se Sigmou Olomouc, kterou v 90. letech dovedl k druhému místu v lize či do čtvrtfinále Poháru UEFA. Na kontě má i Slovenský pohár s Interem Bratislava. V roce 1997 byl jmenován trenérem české reprezentace do 21 let.

S "jednadvacítkou" v roce 2000 vybojoval stříbro na evropském šampionátu, o rok později převzal seniorský reprezentační tým, který dovedl k bronzové medaili na ME 2004 v Portugalsku. Na lavičce české reprezentace skončil po Euru 2008, poté krátce trénoval Rakousko. Sedmkrát zvítězil v domácí anketě Trenér roku, v roce 2003 ho Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) zvolila druhým nejlepším koučem světa. O 11 let později vstoupil do Síně slávy domácího fotbalu.

Jaroslav Falta

Medaile Za zásluhy I. stupně

(za zásluhy o stát v oblasti sportu)

Jaroslav Falta (22. března 1951) - motokrosový závodník. Rumburský rodák debutoval na mezinárodní motokrosové scéně v 17 letech, o rok později odešel na vojnu do Prahy a stal se jezdcem pražském Dukly. V letech 1971 až 1982 se v mistrovství světa v kubatuře do 250 ccm osmkrát umístil mezi desítkou nejlepších. V roce 1974 vybojoval titul mistra světa, přišel o něj ale politickými triky v zákulisí. V roce 2001 byl vyhlášen českým motokrosařem století. Jeho kariéru mapuje kniha Ukradený titul, kterou napsal sportovní redaktor Ivo Helikar.

Václav Nedomanský

Medaile Za zásluhy I. stupně

(za zásluhy o stát v oblasti sportu)

Václav Nedomanský (14. března 1944) - hokejový útočník, kromě rekordního počtu reprezentačních gólů proslul také tím, že se jako jeden z prvních Evropanů prosadil i v kanadsko-americké NHL, kde prošlapával cestu svým nástupcům. Bývalý vyhlášený kanonýr má devět medailí z mistrovství světa včetně zlata z roku 1972, ze dvou olympiád si odvezl stříbro a bronz. V roce 2019 byl jako druhý Čech po brankáři Dominiku Haškovi uveden do hokejové Síně slávy NHL v Torontu.

S hokejem začínal v rodném Hodoníně, kvůli studiu přešel počátkem 60. let do Bratislavy, kde zářil v dresu Slovanu, patřil i k oporám čs. reprezentace. V roce 1974 emigroval o zámoří, nejprve hrál v soutěži WHA, do NHL se dostal až ve 33 letech, přesto v ní stačil zanechat výraznou stopu. Jako hráč skončil těsně před čtyřícítkou, krátce působil jako trenér v Německu a Švýcarsku, nakonec se uplatnil hlavně jako agent týmů NHL. Pracoval i pro slovenskou reprezentaci.

Miroslav Černošek

Medaile Za zásluhy I. stupně

(za zásluhy o stát v oblasti sportu)

Miroslav Černošek (27. dubna 1948) - sportovní manažer, který stál na počátku kariéry řady českých hvězd, v minulosti ale čelil i kritice za to, že zhruba 28 milionů korun, které státní a polostátní firmy poslaly na podporu olympioniků, skončilo v jeho firmě. Majitel společností TK Plus a Česká sportovní, která ovládá tenisový klub TK Agrofert Prostějov a v minulosti také TK Sparta Praha. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého absolvoval obor literatura, divadlo a film, v letech 2015–2016 podstoupil habilitační řízení na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, byl jmenován docentem. Před rokem 1989 byl členem komunistické strany a pracoval jako ředitel vzdělávacího institutu při generálním ředitelství Oděvního průmyslu Prostějov. V roce 1991 se začal věnovat sportovnímu marketingu.

V roce 1996 s Milanem Matzenauerem a společností ADIX spoluzaložil marketingovou firmu TenisKomerc Plus, která se po dvou letech přejmenovala na TK Plus. Do jejího portfolia se zařadilo pořádání akcí od atletické Zlaté tretry, přes utkání Jágr Teamu, další exhibiční zápasy, až k challengeru Czech Open. V roce 2001 se stal předsedou představenstva a spoluvlastníkem firmy Česká sportovní, posléze firmu převzal jako jediný majitel. Česká sportovní se stala marketingovým partnerem ČOV, začala spolupořádat utkání českého daviscupového a fedcupového týmu, organizovala pražské Final Four 2006 euroligy v basketbalu a další.