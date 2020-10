Vyznamenání pro legendy. Zeman ocenil Brücknera či Nedomanského

Karel Brückner

Medaile Za zásluhy I. stupně

(za zásluhy o stát v oblasti sportu)

Karel Brückner (13. listopadu 1939) - fotbalový trenér. Trenérskou kariéru zahájil v roce 1971 v rodné Olomouci, v jejíž barvách nastupoval i jako hráč. Nejvyšší soutěž si v roli kouče poprvé vyzkoušel o deset let později v Brně, největší klubové úspěchy slavil se Sigmou Olomouc, kterou v 90. letech dovedl k druhému místu v lize či do čtvrtfinále Poháru UEFA. Na kontě má i Slovenský pohár s Interem Bratislava. V roce 1997 byl jmenován trenérem české reprezentace do 21 let.

S "jednadvacítkou" v roce 2000 vybojoval stříbro na evropském šampionátu, o rok později převzal seniorský reprezentační tým, který dovedl k bronzové medaili na ME 2004 v Portugalsku. Na lavičce české reprezentace skončil po Euru 2008, poté krátce trénoval Rakousko. Sedmkrát zvítězil v domácí anketě Trenér roku, v roce 2003 ho Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) zvolila druhým nejlepším koučem světa. O 11 let později vstoupil do Síně slávy domácího fotbalu.

Jaroslav Falta

Jaroslav Falta (22. března 1951) - motokrosový závodník. Rumburský rodák debutoval na mezinárodní motokrosové scéně v 17 letech, o rok později odešel na vojnu do Prahy a stal se jezdcem pražském Dukly. V letech 1971 až 1982 se v mistrovství světa v kubatuře do 250 ccm osmkrát umístil mezi desítkou nejlepších. V roce 1974 vybojoval titul mistra světa, přišel o něj ale politickými triky v zákulisí. V roce 2001 byl vyhlášen českým motokrosařem století. Jeho kariéru mapuje kniha Ukradený titul, kterou napsal sportovní redaktor Ivo Helikar.

Václav Nedomanský

Václav Nedomanský (14. března 1944) - hokejový útočník. Kromě rekordního počtu reprezentačních gólů proslul také tím, že se jako jeden z prvních Evropanů prosadil i v kanadsko-americké NHL, kde prošlapával cestu svým nástupcům. Bývalý vyhlášený kanonýr má devět medailí z mistrovství světa včetně zlata z roku 1972, ze dvou olympiád si odvezl stříbro a bronz. V roce 2019 byl jako druhý Čech po brankáři Dominiku Haškovi uveden do hokejové Síně slávy NHL v Torontu.

S hokejem začínal v rodném Hodoníně, kvůli studiu přešel počátkem 60. let do Bratislavy, kde zářil v dresu Slovanu, patřil i k oporám čs. reprezentace. V roce 1974 emigroval o zámoří, nejprve hrál v soutěži WHA, do NHL se dostal až ve 33 letech, přesto v ní stačil zanechat výraznou stopu. Jako hráč skončil těsně před čtyřícítkou, krátce působil jako trenér v Německu a Švýcarsku, nakonec se uplatnil hlavně jako agent týmů NHL. Pracoval i pro slovenskou reprezentaci.