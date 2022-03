Začínám ladit formu, říká česká badmintonová jednička před klíčovou sezonou

Velký sen i cíl v sobě nosí Jan Louda. Nejlepší český badmintonista současnosti by se rád v roce 2024 podíval na olympijské hry do Paříže. Zdá se vám, že je předčasné o tom hovořit, tak to se šeredně mýlíte. „Letos se potřebuji co nejvíce posunout žebříčkem. Začínat kvalifikaci z šedesátého, nebo stého místa je vážně rozdíl,“ popisuje 22letý rodák z Plzně. Možností vyniknout bude mít dost. Především by rád uspěl na dubnovém mistrovství Evropy a srpnovém světovém šampionátu.

Loni udělal český reprezentant obrovský výkonnostní skok. I přes proticovidová opatření si na turnajích připsal hodně bodů. Zazářil především na říjnovém Czech Open, v jehož finále udolal Malajce Ng Tze Jonga. Pro nezasvěcené: borce, kterého najdeme v elitní světové padesátce! „Výhra nad ním mi dodala sebedůvěru. Šlo o důkaz, že na to mám,“ vrací se v čase Louda. S trochou nadsázky už o něm můžeme hovořit jako o specialistovi na Asiaty. Hrát s nimi ho vážně baví. „Jsou nepříjemní. Mají skvělou fyzičku. Nastoupit proti nim je ale vždycky zábava. Nikdy nepředvádějí stereotypní badminton,“ vysvětluje.

K rychlému posunu potřebuje badmintonista krok shůry. Je to s podivem, ale světový žebříček je stále zmražený. Louda, jehož body by stačily na umístění okolo 80. místa, figuruje o čtyřicet příček níže. To jej limituje při přihlašování na turnaje. „V tomhle se chováme vážně jako malý sport. Je to nelogické a demotivující. Někdo v BWF (Mezinárodní federace badmintonu, pozn. red.) má asi nitky, za které tahá,“ míní česká jednička. Nechce ovšem myslet negativně. Je zavřený v tréninkovém středisku, kde tvrdě dře.

Louda společně s trenéry chtějí dosáhnout větší konzistence hry. Top badmintonista musí být připravený ve stejném tempu absolvovat co nejdelší výměny. „Zkoušíme různé kombinace. Ty se snažíme přenést do herního pojetí,“ objasňuje. Vylepšit jde stále dynamika pohybu i razance úderů. „Máme skvělého kondičního trenéra. Spolu na tom pracujeme v posilovně,“ pochvaluje si hráč, který se zaměřuje na zakrývání úderů. „To je dnes naprostá nutnost. Soupeř nesmí do poslední chvíle vědět, kam zahraji,“ zdůrazňuje.

Základem badmintonu je prý předvídání. Trénink této činnosti vyžaduje hodně trpělivosti. „Hraji dokola stejný úder a sleduji, co z něho můj sparingpartner může zahrát,“ vypravuje Louda. Bez momentu překvapení to ovšem také nejde. „Moje síla by měla být ve změně rytmu. Chci soupeře ukolébat, nechat ho útočit, a z defenzivního postavení sám udeřit,“ líčí. „Cítím se dobře a už začínám ladit formu.“

Všechno momentálně směřuje do Madridu, kde se od 25. dubna sejde smetánka starého kontinentu. „Bude to moje první Evropa. Soupeři budou kvalitnější, než obyčejně,“ uvědomuje si Louda. Špičkové konkurence se však nebojí. „Pokud budu mít štěstí na přívětivý los, rád bych se dostal do třetího kola a samozřejmě se kvalifikoval na světový šampionát,“ vypočítává. Pro Japonsko už tak jednoznačné cíle nevytyčí. „Na mistrovství světa bych chtěl předvést výborný badminton, abych si vytvořil, co nejlepší pozici před olympiádou,“ vrací se na začátek česká naděje.