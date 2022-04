Mekbib oslavil triumf steakem a vyjížďkou na kole

Před měsícem bylo přitom Mekbibovi ouvej. Ve čtvrtfinále mistrovství republiky si natáhl šlachy v kotníku a nebylo jisté, jestli se do Kanady a USA vůbec vypraví. „Doktor mi říkal, že nejde o vážné zranění, ale nebyl si vůbec jistý, jak rychle se vrátím,“ popisuje dlouholetá česká jednička. Rehabilitace naštěstí šla jako po másle. „Každý den jsem chodil na fyzioterapii a na léčbu. Tušil jsem, že turnaje stihnu,“ vypravuje squashista. Do letadla si přesto přibalil ortézu. „Na trénink, zápasy jsem odehrál bez ní,“ doplňuje.

Akci v jižní části provincie Ontario dominoval. Nejtěžší prý bylo finále, i když jediný set ztratil o kolo dříve. „Soupeře jsem podcenil. Neudržel jsem koncentraci, což se nikdy nevyplácí,“ uvědomuje si Mekbib. K boji o zlato s domácím squashistou Nickem Sachviem už přistoupil s plnou vážností. „Hráli jsme ve vysokém tempu. Řekl jsem si, že nesmím dopustit, aby se Nick na kurtu cítil komfortně a měl čas připravit si údery,“ líčí. Taktika dokonale vyšla, po výsledku 3:0 slavil český borec. „Jde o můj první titul po covidu. Řadím ho úplně nejvýše,“ prohlašuje.

Squash se po pandemii teprve probouzí. „Všichni jsme nějak starší. Přijde mi, že jsme nevyhraní. Ještě pár měsíců bude trvat, než se dostaneme na úroveň, na kterém bychom chtěli být,“ sděluje Mekbib. Sám odnesl nelehké období vypadnutím z elitní světové stovky, momentálně figuruje v žebříčku PSA o osm příček níže. Jde ovšem o přechodné období. „Neodehrál jsem dostatek turnajů. Počítá se deset nejlepších výsledků, teď mám devět. Příští měsíc budu ale zpátky. Body ze St. Catharines mi dávají jistotu,“ těší člena Squash Viktoria Brno.

A to na něj čekají ještě tři vystoupení v Severní Americe. Nyní se chystá na turnaj v New Yorku, poté zamíří zpět do milované Kanady, konkrétně do Calgary a Winnipegu. „Rád bych se vrátil na ranking, na kterém jsem byl před pandemií. Ideálně o nějakou příčku výše,“ spřádá plány někdejší 70. squashista světa. Proto neváhá a celý měsíc tráví po kurtech a hotelích. „Nevadí mi to. Rád cestuji, poznávám lidi a třeba i místní gastronomii. Za vítězství v St. Catharines jsem se odměnil obrovským steakem,“ prozrazuje. Po vydatné porci se ovšem musel zachovat jako vrcholový sportovec. „Sedl jsem na kolo a hodinu kroužil po městě,“ dodává Mekbib s úsměvem.