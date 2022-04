Městys lepší metropole. Ledenice se nebojí trendů a vládnou softbalu

Softbalová extraliga v zemi evropských šampionů klepe na dveře. Přípravy jsou v plném proudu a každý už vzhlíží k 23. dubnu, kdy proti sobě poprvé nastoupí deset nejlepších týmů republiky. Pozornost fanoušků bude namířena do Kunovic, kde místní Šneci vyzvou ledenické Žraloky. Hosté jsou úřadujícími mistry a nikdo nepochybuje, že i letos budou aspirovat na nejvyšší příčku . „Je parádní, co se lidem v našem oddíle podařilo vybudovat. Vezměte si, že jsou Ledenice městys a my tu máme takovou dynastii,“ oceňuje Jiří Mareček, asistent trenéra Žraloků. Klub z jihu Čech získal za poslední tři roky dva tituly a od sezony 2016 skončil vždy na medailových příčkách.