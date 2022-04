České squashisty čeká ME týmů. Muži chtějí udržet elitní divizi, ženy do ní postoupit

Čeští squashisté odcestovali do nizozemského Eindhovenu, kde od středy rozehrají mistrovství Evropy týmů. V těžší pozici budou muži, kteří se pokusí udržet příslušnost v Divizi 1. Ve skupině mají Německo, Španělsko a Skotsko. České squashistky budou bojovat v Divizi 2 o postup mezi elitu. Nejprve musí uspět ve skupině proti Irsku, Španělsku a Rakousku. „Poslední takový turnaj se uskutečnil v roce 2019, takže se všichni moc těší. Oba naše týmy to budou mít těžké, ale určitě je v jejich silách uspět a splnit hlavní cíle," prohlásil Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe.

Koronavirová pandemie měla velký vliv na squash. Mnoho turnajů se neuskutečnilo, hráči nemohli cestovat po světě a získávat body či prostředky z prize money. Nyní se už situace mění k lepšímu. Důkazem toho je mistrovství Evropy týmů. „Tahle akce má vždycky trochu jinou atmosféru. Těším se moc, protože když se někomu třeba nedaří, jsou tam další kluci, kteří dokáží podpořit a tu náladu zvednout," tvrdil Jakub Solnický, čerstvý domácí šampion. Společně do Nizozemska odcestoval také s Martinem Švecem, Danielem Mekbibem, Viktorem Byrtusem, Ondřejem Vorlíčkem a Davidem Zemanem. Trenérem se stal Ondřej Uherka, sám bývalý profesionální hráč.

„Nepochybuji, že to bude v pohodě. Hrál jsem s nimi, v týmu jim dělal kapitána. Pohybovali jsme se společně po světových turnajích a navzájem se i trénovali. Kluci jsou na mě zvyklí a já doufám, že to vítají a pomůžu jim," tvrdil Uherka, jehož maximem je 115. místo světového žebříčku. „Věřím v záchranu. Máme velmi kvalitní mužstvo." Pro jistotu záchrany musí český tým skončit do 6. místa. Poslední dva týmy z osmičlenné elitní divize sestupují.

„Bude to velmi vyrovnané. Francie i Anglie hodně omladily týmy, ale zároveň tam zůstaly legendy Greg Gaultier a James Willstrop. Tyhle dva týmy se utkají už ve skupině a dle mého názoru potom i ve finále a vyhrát může opravdu kdokoliv," dodal Solnický. Za ženský český tým nastoupí Anna Serme, Natálie Babjuková, Olga Kolářová a Tereza Svobodová. Nejlepší česká hráčka Serme drží v současné době 40. místo na žebříčku. Pro postup do elitní divize musí ženský tým skončit první nebo druhé v osmičlenné skupině Divize 2.