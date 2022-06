Bývalý reprezentant Rozehnal: Pokud děti nebudou sportovat, půjde o celostátní problém

Zahrál si fotbal ve čtyřech nejprestižnějších ligách v Evropě. Dál se zajímá o sport a třeba přemýšlí, jak v současné době rozhýbat více dětí. I proto se David Rozehnal těší na tradiční Mattoni 1/2Maraton Olomouc, který startuje v sobotu. „Je to velká akce, na kterou jezdí moji kamarádi z Prahy. S rodinkou se chodíme dívat na zahájení nebo podporujeme lidi, co to běží,“ prohlásil bronzový medailista z ME v Portugalsku 2004. Součástí oblíbeného půlmaratonu, na který je možné se stále přihlásit, je také dm rodinný běh.

Olomoucký odchovanec a bývalý reprezentant měl fyzičku vždycky nadprůměrnou. Běh považoval za součást jeho práce a rád se při něm také odreagoval. Po konci jeho profesionální kariéry ho však musel omezit. „Bohužel, kariéra si vybrala svoji daň. Mám trochu horší koleno a na běhání se tak nemohu tolik zaměřovat. Přitom jsem to plánoval, protože má pozitivní vliv na organismus,“ dodal Rozehnal, který se plánoval olomouckého půlmaratonu zúčastnit. „Jenže to by mi koleno asi odstřelilo, takže delší tratě musím oželet.“

Schůdnou variantou je však pro něj dm rodinný běh, který se při Mattoni 1/2Maraton Olomouc pořádá. Sám Rozehnal má navíc dvě děti. „Toho se určitě chceme zúčastnit. Jen teď v sobotu nemůžeme, protože hrajeme poslední fotbalový zápas v první třídě. Ale v příštím roce do toho půjdeme,“ slíbil fotbalista, který pomáhal trénovat také v místním klubu v Kožušanech. A vidí, jak drsná je realita ve sportu, zvlášť u dětí. „My jsme byli rádi, když jsme tam měli děti, které se hýbaly a pohybovaly s balonem. Bohužel po covidové pandemii to bylo jiné, děti se zapomněly hýbat. To nám ublížilo.“

A podle bývalého elitního fotbalisty bude mít pandemie a několikaměsíční výluka organizovaného sportu u dětí určitě negativní dopady. „Pokud nebudou mít kvalitní motoriku a pohybovou gramotnost, vymstí se nám to v budoucnu nejenom v oblasti sportu. Půjde o celostátní problém a proto se divím, že stát obecně sport tolik nepodporuje na všech jeho úrovních. Bude to mít určitě dopady ve zdravotnictví, protože sport a pohyb je nejlepší prevencí,“ prohlásil Rozehnal, který má po angažmá ve Francii, Itálii, Německu nebo Anglii zcela jiné zkušenosti.

Vždyť jeho dcera chodila do francouzské školy, kde je o přestávce vždycky „vyhnali“ ven na hřiště. „Kluci si tam hráli fotbal, automaticky sportovali. A to nenuceně. V mnoha evropských městech, kde jsem byl, se tak zaměřili na výstavbu moderních hřišť pro děti. A bylo tam větší propojení měst a krajů, pro které bylo velmi důležité přimět děti ke sportování,“ posteskl si Rozehnal, který si zahrál za Paris Saint Germain, Lazio, Hamburk nebo Newcastle a vyhrál belgickou a francouzskou ligu.

Také proto Rozehnal oceňuje akci dm rodinný běh, která se snaží přimět k pohybu celé rodiny. „Mě se ta akce moc líbí, lidi by to mělo motivovat více k běhání, a děti z toho mají úžasný zážitek. Navíc akcí RunCzech se zúčastňují mí bývalí spoluhráči. Také díky té atmosféře, kterou umí organizátoři připravit,“ dodal Rozehnal, který jako junior vyhrál ME hráčů do 21 let.