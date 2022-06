Mladé softbalistky zahájily šampionát do 22 let jasnou výhrou

Největší letošní softbalová akce se uskuteční od neděle v Kunovicích a v Brně. Dorazí hráčky do 22 let z šestnácti zemí Evropy, na programu je 71 zápasů. Do finále se chce dostat také český výběr. „Náš tým je poměrně mladý, věkový průměr je 20 let. Několik hráček odletělo totiž s ženskou reprezentací do Kanady. Zkušenosti ale máme a věříme si,“ prohlásil Martin Štěpán, hlavní trenér. První duel české hráčky zvládly, když porazily Francii 7:0 v televizním utkání na ČT sport. Dnes nastoupí od 18:00 na hřišti Hrochů Brno.

Titul sedmého ročníku tohoto šampionátu obhajuje Itálie. České hráčky chtějí minimálně medaile. Zároveň vědí, že to nebude jednoduché. Vždyť na Jižní Moravu dorazily softbalistky z Nizozemska, Velké Británie, Francie nebo z nevyzpytatelného Izraele. A pak tu jsou úřadující šampionky z Itálie. „Nemůžeme použít šest našich nejzkušenějších hráček. Zároveň máme v týmu softbalistky, které se účastnily evropského šampionátu do 18 let, kde získaly zlaté medaile. Následně odehrály světový šampionát v Peru,“ dodal trenér Štěpán.

K oporám bude patřit Nikola Schwarzingerová, která má rovněž zkušenosti z baseballem. A v srpnu pak usedne do letadla do USA, kde získala stipendium na prestižní Eastern Kentucky University. „Obavy samozřejmě mám, ale věřím, že na šampionátu vybojujeme medaili a v Americe budu také spokojená,“ dodala odhodlaně. Navíc v letošní sezoně se jí daří, když v extralize odpálila 24 úspěšných hitů.

To v USA už hrála dva roky Klára Čejková-Kolací. V loňském roce získala za ženskou reprezentaci bronzové medaile z evropského šampionátu. Na pálce by měla být vidět také Alice Škardová, která zaznamenala v extralize 21 úspěšných odpalů. To Mariana Burkovičová jich předvedla devatenáct. Oporou na nadhozu by měla být Adéla Linková, která rozdala již 45 strikeoutů a patří do top 10 domácí extraligy v této statistice. Stejně jako její kolegyně z Joudrs Praha Anna Zoulová.

Šampionát začal nedělním zahajovacím ceremoniálem v Kunovicích a úvodním duelem domácí reprezentace proti Francii. V pondělí se český tým představí v brněnském areálu Hroch, kde je bude od 18:00 čekat těžký zápas proti Velké Británii. Poslední zápas ve skupině mají Češky na programu v úterý od 20:30 proti Maďarsku. Následovat budou zápasy v TOP8 a později v TOP6 skupině, ze které se dle umístění v tabulce nominují týmy do finále a do zápasu o bronz.