Skvělé české softbalistky si zahrají o zlato na evropském šampionátu do 22 let

Tohle je skvělé pálkařské představení! České hráčky na ME do 22 let v Kunovicích a v Brně ovládly sedm z devíti zápasů. Na šampionátu navíc předvedly jako jediné už přes 100 úspěšných odpalů a jsou postrachem všech nadhazovaček. Nyní před nimi čeká desáté utkání – to nejdůležitější. Finále si zahrají v sobotu proti Itálii od 18:45 přímým přenosem na ČT sport. „V pátek nám všechno vycházelo. Musím smeknout před nimi, jak do toho holky šly,“ prohlásil Martin Štěpán, trenér týmu.