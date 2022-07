České hvězdy Světových her: úspěch sportu z průzkumu, hokej blízko zlatu

Největší české hvězdy na Světových hrách • FOTO: koláž iSport.cz 3600 sportovců z celého světa, mezi nimi i téměř stovka Čechů, soutěžila v posledních dnech na Světových hrách v americkém Birminghamu. Z obřího festivalu neolympijských sportů veze česká výprava šest medailí. Češi zářili, byť na rozdíl od roku 2017, nezískali zlaté medaile. Inline hokejisté ale byli hodně blízko obhajobě.

Jaroslav Lorenc, bowling. Stříbro Pamatujete na průzkum Národní sportovní agentury, podle které byly kuželky a bowling nejpopulárnějšími sporty v Česku? Že pokulhával v provedení, neznamená, že tuzemští hráči nepatí mezi světovou špičku. Jaroslav Lorenc umí zahrát výsledky, o kterých se naprosté většině hráčů na českých drahách ani nesnilo. V Alabamě se dostal do finále s profesionálem Samem Cooleym a dokonce vyhrál první hru 258:244, v dalších dvou se ale radoval Australan. „První hra byla výborná. Řekl bych, že tohle se povede tak v patnácti procentech her. Ve finále jsme hráli ze začátku oba skvěle. Mně pak trochu odešla reakce koule, takže mi tam zůstávaly jednotlivé kuželky z dobrých hodů, což se bohužel občas stává. Sam hrál výborně a já už jsem to pak neměl šanci dohnat,“ uznal po finále. Bowler Jaroslav Lorenc • Foto Barbora Reichová/ČOV

Tereza Janošíková, orientační běh. Stříbro Největší úspěchy orientačních běžců na Světových hrách zatím byly bronzové, v Birminghamu je o jeden stupínek posunula Tereza Janošíková. Juniorská vicemistryně světa nestačila ve sprintu pouze na suverénní Švýcarku Simonu Aebersoldovou. Běželo se přímo v městském univerzitním areálu. „Lesní orienťák je základ našeho sportu, ale jak se rozdělila mistrovství světa, špička se začíná specializovat i na sprint. Je jednodušší se navigovat tady než v lese, ale o to víc rozhoduje každý detail,“ vysvětlila Tereza Janošíková.

Inline hokejisté. Stříbro Před pěti lety celé Světové hry ovládli a i tentokrát patřili k největším favoritům. Inline hokejisty posílila i známá jména z ledu – brankář Dominik Frodl, extraligový šampion Mikuláš Zbořil nebo Oscar Flynn. Reprezentace se dostala do finále proti USA, kde od úvodu vedla. O zlato přišla v prodloužení. „Byla to pro nás odměna, že jsme šli do finále přes Francii. Byla tady fantastická kulisa českých sportovců a celkově výborná atmosféra. Hráli jsme na hraně našich sil, Američané byli o gól lepší. Chyběly čtyři minuty ke zlatu. Ale samozřejmě jejich tým, co tu měli, byl asi nejlepší, co vůbec kdy jel na nějakou akci,“ uznal kapitán Petr Kafka. Inline hokejistům vytvořili další čeští sportovci v hale domácí prostředí. Dorazili všichni, co mohli, včetně čerstvě bronzových florbalistů. Čeští inline hokejisté mají stříbro • Foto Barbora Reichová/ČOV

Tomáš Křivda, orientační běh. Bronz Pokud jde o počet medailí, nejúspěšnějším českým sportem v Birminghamu byl orientační běh a zvládl to během hodiny v orientačním kampusu. Jen chvíli před Terezou Janošíkovou si totiž nechal bronzovou medaili na krk pověsit 23letý Tomáš Křivda. „Bylo obrovské vedro, ale snažil jsem se tomu před závodem trochu vyhýbat a zůstat co nejdéle uvnitř. Běželo se mi super, neudělal jsem žádné chyby. Už několikrát jsem podával výkony, které byly blízko dobrému průlomovému výsledku, ale vždycky se tam našla nějaká chyba, která mě odsunula. Jsem moc rád, že tentokrát to vyšlo, a ještě k tomu je to medaile. Paráda!“ jásal v cíli. Dvě medaile během hodiny. Tereza Janošíková a Tomáš Křivda • Foto Barbora Reichová/ČOV

Florbalisté. Bronz Florbal sní klidně i o zařazení do hlavního programu olympijských her a Česko je ve sportu s plastovým míčkem velmocí v závěsu za skandinávskými giganty. Po semifinálové porážce se Švédskem získali Češi bronz proti překvapení turnaje z Lotyšska. Dvěma góly pomohl Filip Langer. „Samozřejmě je to pěkné. Je to speciální akce, kde je úplně jiná atmosféra než na mistrovství světa. Je tu cítit nádech olympiády, což je sen každého sportovce. I když jsme chtěli dojít dál, tak jsme za bronz rádi a moc si ho vážíme,“ prohlásil. Pak se se svými parťáky vydal fandit na finále kolegům na kolečkových bruslích. Bronzoví florbalisté ze Světových her • Foto Barbora Reichová/ČOV