Češi jako národ kuželkářů? Ukázalo se, kam společnost míří, říká Hnilička

Češi tloustli už před příchodem epidemie koronaviru, ale čerstvá analýza vztahu národa ke sportu ukazuje na hloubku krize. Jen čtyřicet procent lidí v zemi sportuje aspoň jednou týdně. „Je to problém,“ uznává Milan Hnilička, šéf Národní sportovní agentury, který dlouhodobě bojuje za to, aby se v zemi mohlo sportovat i v době epidemie.

Proč vás výsledky průzkumu tak zneklidňují?

„Především proto, že se snažím srovnávat se zeměmi, které jsou nám podobné počtem obyvatel nebo rozlohou. Ve Skandinávii aktivně sportuje osmdesát procent obyvatel a více. Ukazuje nám to, na čem musíme zapracovat.“

Co říkáte na to, že se Češi podle průzkumu nejvíc aktivně věnují bowlingu a kuželkám?

„Ukazuje se, jak se společnost mění. Za našich mladých let by na předních místech byly fotbal a hokej. Teď se nám na předních místech umístily bowling, kuželky. Ukázalo se, kterým směrem společnost míří.“

V posledním roce mají lidé přístup ke sportu, navzdory jeho preventivní funkci, kvůli vládním opatřením ještě horší. Podaří se s tím něco udělat?

„Já jednoznačně a velmi hlasitě všude říkám, že sport je jediné odvětví, které pomáhá posilovat imunitu. Zastavit sportování není správné, intenzivně o tom s ministrem zdravotnictví jednám, rozhodnutí je na něm.“

Jak hodnotíte současnou situaci?

„Dnes sportují jenom profesionální sportovci. My se bavíme o sportu amatérském, rekreačním. Nejdůležitější je pro nás organizovaný a hlavně dětský sport. Děti ve věku pěti až devíti let rozvíjejí motoriku, dovednosti. A tyto děti teď tři čtvrtě roku sedí u počítačů. To je něco, s čím nesouhlasím, jak jenom můžu, proto hlasitě vyjednávám s ministerstvem zdravotnictví. Snažím se je přesvědčit, aby za bezpečných podmínek amatérským sportovcům umožnili sportovat.“

Hnilička o stinné stránce politiky: Nevěděl jsem do čeho jdu, politika mě obrnila trpělivostí

Kdy se tak může stát?

„Je těžké o tom mluvit, když jsme nedávno měli sedmnáct tisíc nakažených, situace nebyla moc příznivá. My to velmi vnímáme, rozhodně nechceme rozvolnit sport za každou cenu. Na druhou stranu je potřeba se dívat do budoucna. Je prokázáno, že děti ztloustly o dvě kila, zájem o sport nebude, ony zpohodlní. Já jsem taky rodič, vidím to. Dětem chybí kolektiv, zvykají si na negativní jevy. Já říkám, že to takhle do budoucna určitě nejde. Pokud nezačneme pracovat na posílení aktivní imunity občanů, nahráváme další pandemii. Sportování vede k posilování imunity, to je jednoznačné. Nemluvě o psychické stránce věci.“

Co může věc zlomit?

„Jednoznačně nesouhlasím, že jsou děti takhle dlouho doma. Uvědomuju si, že sport sdružuje spoustu dětí, že je tam možnost nákazy. Ale jsem přesvědčen, že podmínky v novém PES jsou přívětivější. Čím dřív budou přijaty, tím lépe. Bavíme se i o možnosti pro amatérské sportovce, pokud budou pravidelně testovaní. Stěžejní je, abychom mohli sportovat. COVID tady s námi bude, není možné pořád sedět doma.“

Analýza atraktivity sportů z hlediska jejich sledování jako divák 1. Lední hokej 7,47 (průměrná známka)

2. Lyžování 6,85

3. Atletika 6,55

4. Tenis 6,40

5. Biatlon 6,28

6. Krasobruslení 6,25

7. Automobilový a motocyklový sport 6,05

8. Fotbal 5,96

9. Cyklistika 5,65

10. Rychlobruslení a short track 5,55

11. Taneční sport 5,48

12. Sportovní gymnastika 5,47

13. Volejbal 5,47

14. Moderní gymnastika 5,38

15. Basketbal 5,35

Analýza atraktivity sportů z hlediska jejich aktivního provozování 1. Bowling a kuželky 5,72

2. Tenis 5,23

3. Cyklistika 5,19

4. Lyžování 5,16

5. Stolní tenis 5,15

6. Plavání 4,98

7. Volejbal 4,83

8. Badminton 4,81

9. Šipky 4,75

10. Atletika 4,71

11. Automobilový a motocyklový sport 4,68

12. Sportovní střelba 4,65

13. Minigolf 4,53

14. Lední hokej 4,43

15. Vodáctví 4,39

Pozn. Respondenti sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní).