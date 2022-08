Squashisté z Jižní Ameriky nebo z Egypta. V Ostravě odstartuje atraktivní PSA turnaj

Běžně musí čeští hráči cestovat do zahraniční za kvalitními turnaji. Teď mají hodnotnou akci přímo doma. V SC FAJNE je prvním nasazeným Brazilec Diego Gobbi, který na žebříčku PSA drží 117. místo. Početnou enklávu jihoamerických squashistů doplní ještě jeho krajan Vini Rodrigues nebo Kolumbijec. „Jsme zvědaví na jejich kvalitu. Víme o tom, že právě v Jižní Americe se squash velmi rozšiřuje a stává se populárním sportem,“ dodal Vlček.

Jenže nejpopulárnějším sportem je squash v Egyptě. A právě odtud dorazí Abdelrahman Nassar, který vyzve Ondřeje Uherku. Zároveň do Ostravy přicestovala také početná sestava anglických squashistů – Lewis Doughty, Noah Meredith, James Peach a Jordan Warne. A do toho Owain Taylor z Walesu, který je třetím nasazeným. „Měli jsme v Ostravě třeba hráče z top deset, ale takhle rozličné pole squashistů ještě nikdy. Dá se čekat souboj britské a jihoamerické školy, do kterého by měli promluvit naši domácí borci,“ dodal Vlček.

První zápas začne ve středu od 14:00, semifinále jsou na programu v sobotu a v neděli pak finále. Všechna utkání budou streamovaná, na sociálních sítí turnaje budou k dispozici další informace. „Zahraničních hráčů se také budeme ptát na to, jak dlouho hledali Ostravu na mapě. Jsou to sympaťáci, nemají žádné speciální požadavky. Fungují naprosto samostatně,“ dodal Vlček