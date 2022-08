Čeští badmintonisté mají dánského šéftrenéra. Nejsem typ, který by plísnil svěřence, tvrdí

Mikkelsen se už s raketou v ruce šest let neohání, na svaz přichází z domovského BK Horsens, kde zastával post šéftrenéra. „Staral jsem se prakticky o všechny hráče klubu, od talentovaných badmintonistů až po dospělé,“ vypravuje. Za svou pozitivní vlastnost označí pracovitost a schopnost komunikovat. Sám sebe vidí jako mírného člověka. „Nejsem typ, který by řval po celé hale a plísnil svěřence. Na druhou stranu je motivace velmi důležitá. Hráče se snažím dotlačit k co nejlepšímu výkonu. Jsou to ale oni, kdo stojí na kurtu,“ nastiňuje svou filozofii.

Z českých reprezentantů zná nejlépe domácí jedničku Jana Loudu. „Viděl jsem ho zhruba před třemi měsíci, kdy hrál v Asii a na mistrovství Evropy. Na ostatní se musím teprve podívat,“ slibuje Mikkelsen. „Videa samozřejmě zhlédnu, ale nejvíce se těším, až všechny uvidím naživo v akci,“ sděluje kouč, který většinu života strávil v zemi badmintonu zaslíbené.

Na dánský systém, který vychoval mistry světa i olympijské medailisty, se pějí ódy. „Máme skvělé trenéry a širokou základnu. Skoro v každé vesnici se hraje fotbal, házená a badminton,“ vypravuje Mikkelsen. Základem úspěchů je prý práce v klubech. „Ti nejlepší mohou udělat další krok do center. Bez nich se neposunete. Je třeba trénovat každý den s badmintonisty na podobné úrovni. A dostat se do nich, by měl být cíl nejmladších hráčů,“ zdůrazňuje.

První Mikkelsenovou prověrkou bude v polovině srpna mistrovství Evropy juniorů v Bělehradu. Tam povede tým společně s Jakubem Bitmanem. „Pokusím se přinést nějaké své věci do tréninku, ale rozhodně nemíním ve hře juniorů během tak krátké doby nic zásadního měnit,“ popisuje hlavní trenér. „Základem bude seznámit se a dosáhnout toho, aby se kluci a holky během mého koučinku cítili komfortně,“ myslí na pocity svých svěřenců.

Na změny bude dost času až po šampionátu. „Na svou práci se moc těším. Snažit se posunout české badmintonisty je pro mě velká výzva,” dodává odhodlaně Mikkelsen.