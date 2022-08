Squashista Byrtus prohrál ve finále na prestižním německém turnaji

Fantastický úspěch má na svém kontě Viktor Byrtus! Český squashista se dostal do finále německého turnaje Bremer Schlüssel 2022 s dotací 10 tisíc dolarů. V něm nestačil na Egypťana Aly Abou Eleina, když prohrál 0:3 na sety. I tak je to pro Byrtuse jeden z největších úspěchů v mezinárodní PSA sérii. „Soupeř byl lepší, rychlejší. To já jsem hrál svůj průměr, což nestačilo,“ prohlásil Byrtus z Ostravy. Díky úspěchu by měl významně poskočit na světovém žebříčku.