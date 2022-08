České pozemkářky si udržely divizi B. Pamatujme si zkušenosti, říká kapitánka

O jediné postupové místo do elitní divize a účast na evropském šampionátu bojovaly v těchto dnech čtyři národní celky pozemních hokejistek. České hráčky zahájily turnaj smolnou remízou 1:1 s Tureckem, následně prohrály s domácími Irkami těsně 0:1 a na závěr porazily Polsko 1:0. Z Dublinu si tak odváží druhou příčku, která jim zajistila příslušnost v divizi B. „Za druhé místo jsme šťastné, pro nový tým je to velká zkušenost,“ komentuje kapitánka Kateřina Laciná.

Po výhře nad Polskem zrovna nezáříte, čím to?

„Od začátku turnaje jsme se potýkali se zdravotními potížemi v týmu, takže i s tím se nesla celková atmosféra i po vyhraném zápase. Nicméně z konečného výsledku máme velkou radost, i když to teď tak úplně nepůsobí. Výhra proti Polkám a druhé místo je skvělé, ale myslely jsme si i na dobrý výsledek proti Irsku.“

Právě s favorizovaným domácím týmem jste nakonec prohrály těsně 0:1…

„Hrát 0:1 proti takovému soupeři není špatné, ale byly jsme v utkání hodně defenzivní. Ten zápas je ale minulostí. Jsme rády, že jsme na závěr turnaje dokázaly vyhrát a získat první tři body na turnaji.“

Jaký zápas byl podle vás ten nejnáročnější?

„Liší se to po mentální a fyzické stránce. Utkání proti Irsku bylo hodně náročné právě po fyzické stránce, nicméně zůstaly jsme koncentrované od první do poslední minuty, což bylo hodně důležité. Proti Polsku jsme chtěly být více ofenzivní, bylo to více o nastaveném mindsetu – chtěly jsme být útočnější, střílet góly. To se nám ale pořád nedaří. Malý krůček to byl, ale potřebujeme v tomto ohledu postoupit ještě dál.“

Jaká pozitiva si z turnaje odnesete?

„Kromě samotných výsledků to jsou i nabité zkušenosti. Pro některé mladé hráčky to byl první turnaj v seniorském týmu, takže je to pro ně velká zkušenost. To, že jsme skončily nakonec druhé, za to jsme určitě šťastné.“

Nakonec si z turnaje odvážíte jednu prohru, jednu výhru, jednu remízu, a především setrvání v divizi B. Jste s výsledkem spokojené?

„Za celkové druhé místo jsme šťastné, ale měly jsme velké štěstí i ohledně výsledků ostatních zápasů. První zápas proti Turecku nás hodně mrzí, protože to byl soupeř, kterého jsme určitě chtěly porazit. Trošku nás svazovala nervozita, což byla škoda. Nicméně pro nový tým jsou tyhle zápasy důležité a jsou potřeba. Máme tuto zkušenost za sebou a je důležité, abychom další turnaj nezačínaly od začátku, ale už si ty zkušenosti pamatovaly a odpíchly se od nich dál.“