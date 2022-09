Dalibor Vrána v cíli! Kopfstein ve Varech vyhrál sázku. Kdy bude létat?

Své triatlonové alter ego dovedl Petr Kopfstein až do cíle. Před karlovarským City Triathlonem si v upoutávce zkusil zaběhat po kolonádě jako kdysi Josef Abrhám a v roli vydržel i na trati 700 metrů plavání, 20 kilometrů na kole a 5 kilometrů běhu.

Jaký to byl pro vás triatlon?

„Těžkej, měl jsem víc trénovat… Ale aspoň s těmi penězi, když jsem utíkal, tak jsem trochu natrénoval. Musím příští rok přidat!“

Jak jste vůbec před cílem stihnul navléknout paruku?

„To je tajemství! Ale sázka byla, že doběhnu jako Vrána, tak jsem doběhnul jako Vrána.“

Co vzkážete fanouškům před nedělními závody Světového poháru?

„Že to je naprosto unikátní vidět takovouhle světovou špičku ve Varech. To byl důvod, proč jsem tady začal závodit. Když jsem viděl, že máme stejný set up jako kluci, co jezdí Světový pohár. Říkal jsem si, že takovou šanci nesmím propásnout a chtěl jsem si to taky zkusit.“

Akrobatický letec Petr Kopfstein jako Dalibor Vrána ze slavného filmu v Karlových Varech Video se připravuje ...

V Karlových Varech jste závodil potřetí, dají se ty zážitky nějak porovnat?

„Je to stejné. Čas plus minus podobný. Vždycky je nějaká disciplína lepší. Dneska bylo lepší kolo, horší běh, to jsem očekával. Já mám operované koleno, to je pro mě vždycky utrpení.“

Před čtrnácti dny jste v Zell am See zvládnul už svého třetího polovičního Ironmana, bylo těžké se po něm zotavit?

„Ten závod není tak rychlý, popravdě mi to vyhovuje víc. Tohle je na mě strašně rychlé. Já mám radši, když je to delší, a pohodovější tempo. Ale je to nádherný závod v mém rodném městě. To si nemůžu nechat ujít. Jsem nadšený z toho, jací jsou tady lidi, jak fandili. Atmosféra je neuvěřitelná.“

Budete příští rok znovu na startu?

„Určitě, bez paruky a líp přípravený!“

Jak jste se k triatlonu vlastně dostal?

„Mně hrozně baví ta kombinace, bral jsem to jako ideální doplněk k přípravě na létání. Přišel jsem k tomu úplně náhodou, hrozně mě chytla ta atmosféra, to, jak je ten sport náročný, jak si člověk sahá do zóny, kterou normálně nezažijete. Fascinuje mě to, věnuju se tomu na čistě amatérské úrovni.“

Lze tahle triatlonová zóna nějak srovnat s tou, v níž se pohybujete ve vzduchu?

„Tam je to trochu něco jiného, tam je krátký sprint, kde se musíme během minuty probrat tou tratí, akrobatickou sestavou, ideálně co nejrychleji a bezpečně. Abyste zvládl létání, tak tělo by mělo být v dobré kondici, aby bylo připraveno na přetížení, a aby člověk nebyl unavený. Ten vytrvalostní sport je na to ideální, je to pro mě supr kombinace.“

Jak vám sedí jednotlivé triatlonové disciplíny?

„Před dvaceti lety jsem měl úraz kolene. Mám tam trošku pochroumané přetrhané zadní křížové vazy, plastiku vazu. Není to optimální. U běhu mě to trošku limituje, bolí to. Trošku se trápím, ale miluju to. Není to na velké výkony, ale na amatérskou úroveň.“

Co plavání a cyklistika?

„Já jsem nikdy závodně neplaval, nikdy jsem závodně nejezdil na kole, ani jsem neběhal. Takže jsou pro mě všechny tyhle disciplíny pro mě vlastně úplně nové, jsem v nich úplný nováček, nejdou mi. Ale o to větší je to pro mě motivace se zlepšovat a každý krok je znát. Nemám absolutně žádné ambice. Ale tím, že dělám sport, který neumím, tak je to pro mě zajímavé. Tím, že v lítání ladíte posledních pár desetin procenta toho výkonu, tady je to celé nové spektrum, které se mi otevřelo.“

Jak jste strávil letošní leteckou sezonu, v níž chyběl populární seriál Red Bull Air Race?

„Po dvouleté pauze je hodně leteckých dní, snažím se víc lítat, pracovně jsem docela vytížen, je času málo. Máme letecké dny skoro každý víkend. Po dvouleté pauze je hlad po akcích, je toho víc než v minulosti.“

Takže jste po covidové pauze stále v perfektní letecké kondici?

„My jsme lítali, ale nelítalo se tolik pro diváky. Intenzita tréninku byla nižší, to nebudu zastírat. Vyplňoval jsem to více sporty, hodně běžkoval, jezdil na kole, plaval. Ale lítal jsem i v období, kdy byl covid.“

Jak jste na tom s letadly?

„Mám dvě svoje letadla, jedno závodní na air racové závody, druhé na air show - na freestyle, s kterým lítám na leteckých dnech a firemních akcích. A na něm trénuju. Oba mám na letišti u Karlových Varů na letišti v Toužimi, to je moje i základna pro trénink.“

Jak se vyvíjí jednání o nové profesionální sérii poté, co skončila série Red Bull Air Race?

„Vzhledem k tomu, jaká je situace ve světě, tak se to moc nevyvíjí, ale pevně věříme, že se to už zlomí a začneme zase lítat. Letadla máme nachystané, tým je připravený, takže doufám, že to ještě klapne a ještě se svezeme.“

Kde by se závody mohly konat?

„Věřím, že prostředky a atmosféra jsou v Saúdské Arábiie, Bahrajnu, Spojených arabských emirátech. V této části světa je velký potenciál. Je to náročný sport finančně i logisticky. Red Bull byl pro nás neuvěřitelný partner, dělal to nejlíp, jak to dělat šlo. Bude těžké dohnat tenhle level, ale pevně věříme, že se to ho někdo ujme.“