Vrchní, uplav, ujeď, prchni! Na triatlon ve Varech zve Kopfstein jako Abrhám

Je to unikátní závod, jeden z nejkrásnějších a nejtěžších na okruhu Světového poháru. A City Triathlon v Karlových Varech zve na víkendový festival taky originální upoutávkou, v níž letecký akrobat Petr Kopfstein hraje Dalibora Vránu, kterému dal život Josef Abrhám ve filmu Vrchní, prchni!

„My jsme se snažili do upoutávky prodat něco, co je typicky karlovarského, jako je náš závod. Dávalo smysl se spojit s Petrem Kopfsteinem, který je amatérským triatlonistou,“ vysvětluje ředitel závodu Vladimír Malý.

Víkendový program v Karlových Varech startuje už v pátek Českými poháry žactva, v sobotu jsou závody v baby duatlonu a soutěže věkových kategorií. V neděli pak program vrcholí závody ženského a mužského Světového poháru, který prezidentka Světového triatlonu Marisol Casadová po loňské návštěvě označila za jeden z nejikoničtějších závodů na okruhu.

„Marisol nás ponoukala, abychom status povýšili ještě výš, to je samozřejmě všechno závislé na penězích,“ líčí šéf triatlonové asociace Antonín Bauer. „Letošní rok byl docela komplikovaný, žili jsme v rozpočtovém provizoriu. Rozhodnutí o státní podpoře se na straně Národní sportovní agentury zbrzdilo, což nás velice mrzí, staví to nás a pořadatele do těžké pozice.“

Rozpočet je napjatý, při stavbě tribun v cílovém prostoru na karlovarském Divadelním náměstí pomáhali i vězni z nedaleké věznice v Ostrově.

„Dopadá na nás i zdražování, závod ale proběhne v maximální kvalitě,“ ujišťuje Malý.

Nedělní závody Světového poháru se pojedou na tradiční trati se startem na koupaliště na Rolavě. Cyklistická část zavede závodníky několikrát do drsného stoupání na Zámecký vrch, který se tyčí nad starou karlovarskou kolonádou. Běžecká část probíhá údolím říčky Teplá, cíl je na Divadelním náměstí.

Na startovní listině bude celkem pět reprezentantů. Závod žen absolvuje jen Tereza Zimovjanová. Petru Kuříkovou vyřadilo ze hry zranění ramena po pádu na srpnovém mistrovství Evropy v Mnichově, Alžběta Hrušková s Michaelou Štěrbovou budou reprezentovat na akademickém mistrovství světa v Brazílii a Vendula Frintová se rozloučila s kariérou kvůli těhotenství.

Do závodu mužů nastoupí Radim Grebík, Jan Volár, Tomáš Zikmund a David Martin, který strávil většinu života na Novém Zélandu, ale od roku 2020 reprezentuje Česko. V Karlových Varech startoval už vloni.

„Hodně jsem si ten závod užil, byl hodně náročný. Myslím, že trať v Karlových Varech je nejtěžší na světě. Těžké tratě mám rád, je to hodně na sílu, není to jen běžecký závod,“ řekl Martin.

Mezinárodní pole má ve středu hvězdy. Největším favoritem mužského závodu je Brazilec Manoel Messias, který před několika dny ovládl závod Světového poháru ve Valencii. V ženském závodě se ukáže třeba Francouzka Leonie Periaultová, 5. z OH v Tokiu a druhá z letošního MS v Jokohamě.

Světový pohár v Karlových Varech:

NEDĚLE

10.00 závod žen

15.00 závod mužů

Přímé přenosy vysílá ČT sport