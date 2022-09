Bitva o první titul! Most a Břeclav se utkají o softbalový trůn

Týmy z opačné části republiky budou bojovat ve finále softbalové extraligy. Poprvé v historii si zahraje o titul Painbusters Most, který vyzve Locos Břeclav. Tým z Moravy se do nejprestižnější série dostal podruhé. „Tím, že už máme zkušenosti s finálovými zápasy, tak to pro nás může výhoda,“ prohlásil Jakub Osička z Břeclavi. „Chceme rozhodně překvapit,“ dodal Vojtěch Buchner, tahoun mosteckého softbalového týmu. První duel začne v sobotu od 14:00 v Břeclavi.

Parádní obrat se povedl týmu Painbusters Most, když v semifinálové sérii prohrával s Joudrs Praha už 0:2 na zápasy. Pražskému týmu tedy zbývala jediná výhra k postupu. Jenže mostečtí softbalisté sérii obrátili výhrami 6:2, 4:1 a 5:1. „Věřil jsem, první dva zápasy semifinále se nám vůbec nepovedly. To, co se nám povedlo, je však neskutečný. Ještě si to úplně neuvědomuju,“ dodal Vojtěch Buchner, který se svým bratrem Adamem nejen skvěle nadhazovali, ale také pálili. A to i za plot.

„Brácha se už vyhrál na takovou úroveň, že ho beru jako sobě rovného,“ dodal Vojtěch Buchner, který společně se svým bratrem celou dobu nadhazoval. A pálkaře vyprovodili celkem ve 34 případech. „Všichni hráči si stále věřili, a to vedlo k tomu pěknému obratu.“ Chcete demonstraci síly bratrů Buchnerů? Adam má na svém kontě 38 úspěšných odpalů, Vojtěch pak o čtyři méně. V této statistice jsou v extralize nejlepší. To ale není vše – Vojtěch zaznamenal na nadhozu 145 strikeoutů, opět nejvíce ze všech konkurentů. Na třetím místě je jeho bratr se 121 strikeouty.

Tahle mostecká bratrská síla vyzve břeclavský Locos, který v semifinále rozjel jednoznačně 3:0 na zápasy pražské Spectrum. „Oni jsou výjimeční v tom, že kromě nadhazování jsou i skvělí pálkaři. To málokdo zvládne,“ uznal Jakub Osička, který zase vytváří unikátní nadhazovačský tandem společně s Michalem Holobrádkem. „Mají dva nejlepší nadhazovače v Evropě. Už to je dobrá vizitka pro jejich tým,“ dodal Buchner.

A Locos má další výhodu – ve finále nejsou poprvé. V roce 2019 se do něho dostali ve chvíli, kdy byli v extralize poprvé. V tu dobu se jednalo o šok a unikum. „Moc se na finálovou sérii těším, se spoustou kluků z Mostu jsme se potkali v mládežnických kategoriích a reprezentacích. Mají ještě mladší kádr než my, finále bude mít náboj,“ dodal Osička, který letos předvedl 107 strikeoutů. Na pálce se budou břeclavští spoléhat na Vojtěcha Formana nebo Adama Luňáka, kteří předvedl 31 hitů. Finále začne v sobotu v Břeclavi, v neděli pak ve stejném čase v Mostě.