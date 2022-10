Vzniká nová značka. ENTERPRISE spojuje síly se Spartou eSports

„Spojení Sparta eSports a ENTERPRISE je zatím nejdůležitějším milníkem pro naší organizaci. Sparta eSports - ENTERPRISE se zaměří na FIFU a v budoucnu možná i na další sportovní videohry. Spojení bude existovat v širším zázemí obou klubů, ENTERPRISE poskytne celému spojení organizační a produkční podporu a Sparta zázemí elitního fotbalového klubu. Společně Vám nabídneme to nejlepší z tuzemské FIFA scény!“ uvedl ke spojení Miroslav Bodnár, CEO ENTERPRISE.

ENTERPRISE patří mezi špičku na lokální eSportové scéně a rychle získává mezinárodní povědomí. Společně s novým FIFA týmem zastřešuje 19 profesionálních hráčů ve čtyřech herních titulech a provozuje profesionální eSportové prostory v Praze. Nejsledovanější zápas CS:GO sekce ENTERPRISE sledovalo na platformě Twitch živě přes 180.000 diváků na celém světě. Do týmu se nedávno přidala také největší česká herní streamerka „ItsTerez“.

AC Sparta Praha byla v září 2018 prvním fotbalovým klubem v České republice, který vstoupil do eSportu a založil herní sekci pro konzolovou hru FIFA. Zařadil se tím do společnosti klubů, které se v tomto oboru začaly angažovat již dříve – Manchester City, Ajax Amsterdam, AS Řím či Bröndby Kodaň. Mezi hráči této herní sekce od začátku figurují dvě největší osobnosti virtuálního fotbalu u nás - Jan „Emerickson“ Krupička a Jan „TheJohny“ Hradil, kteří mají společně přes 236.000 fanoušků napříč online platformami. K nim se o dva roky později přidal třetí hráč Martin „Caster“ Štěpán.

A právě největší český FIFA streamer Emerickson ke spolupráci dodává: „Na naši spolupráci s EP velmi těším. Věřím, že společně dokážeme dosáhnout velkých úspěchů. Vyhrát několik turnajů a vytvořit super content pro fanoušky.“

Do týmu přichází hvězdná posila Dominik „Seron!“ Čermák

Jeden z nejlepších českých hráčů a obrovský talent české FIFA scény, osmnáctiletý Seron, posiluje řady nově vzniklého týmu Sparta eSports - ENTERPRISE s cílem upevnit pozici tuzemské jedničky a potvrdit kvality hráčů v evropských soutěžích.

Sám o novém angažmá říká: „Jsem rád, že jsem dostal příležitost v nově vzniklém týmu. Budu se snažit podávat ty nejlepší výkony, abych reprezentoval klub nejlépe, jak to jen jde. Věřím, že to dokážu, těším se na spolupráci a doufám, že nám to dlouho vydrží!“