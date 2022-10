Hotovo! Most je na lopatkách, břeclavští softbalisté slaví titul

Rozhodující moment nedělního duelu přišel v páté směně, když břeclavský David Pazdera odpálil míč do levého zadního pole těsně před lajnu a poslal tak dva své spoluhráče pro body. Sám se pak dostal na druhou metu. Po něm stáhl ještě jeden bod úspěšným odpalem Adam Veverka.

Mostečtí hráči se naopak proti Michalu Holobrádkovi nedokázali rosadit, a to i když zaznamenali čtyři úspěšné odpaly. Dva z nich předvedl Vojtěch Buchner, který společně se svým bratrem Adamem táhli mostecký tým jak na nadhozu, tak na pálce. „Žili jsme trochu sen, protože reálně hrozilo, že nám sezona skončí v srpnu. Náš věkový průměr je 19 let, proto je skvělé, co se nám povedlo,“ dodal Pavel Kasal, trenér týmu z Mostu.

To zkušený reprezentační nadhazovač Holobrádek si připsal v posledním zápase deset strikeoutů. „Moc jsem si to užil, vybojoval jsem titul s kluky, se kterými jsem začínal. Celkově to byla moje pátá finálová účast, ale tohle bylo výjimečné,“ dodal Holobrádek, který získal titul v minulosti za Hrochy Havlíčkův Brod.

Jedním z hrdinů finálové byl také další břeclavský nadhazovač Jakub Osička, který nastoupil do dvou zápasů. V nich předvedl naprosto dominantní výkony, když zaznamenal 31 strikeoutů, povolil pouze dva úspěšné odpaly a soupeři si nepřipsali ani jeden bod. „Je to pro nás úspěch a o to lepší, že se stalo na domácím hřišti. Když jsem tu začínal, tak si nejsem jistý, jestli tu bylo hřiště. Je to něco neskutečného, co se nám za ty roky povedlo vybudovat. Myslím, že toho ještě hodně zvládneme,“ dodal Osička.

Mosteckým se povedl pouze hned první zápas, který zvládli 4:0. Od té doby pouze prohrávali. Břeclavský tým sází na mladé talentované hráče a velmi silný nadhazovačský tandem reprezentantů Holobrádek a Osička. Oba patří k nejlepším evropským hráčům na tomto postu. „Už jen ta jistota, že je někdo za mnou, když třeba nemám den, tak se vždycky hraje lépe,“ dodal Osička.

Odchovanci Locos Břeclav a zakladatelé bývali ze skautského oddílu. Mohli těžit z roku 2019, kdy jako nováčci se dostali do finále extraligy, kde nestačili na Žraloky Ledenice.