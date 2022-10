Krpálek se vrací po zranění. Výzva na MS: 170 kg těžký syn japonské legendy

Půjde na tatami jako živá legenda světového juda. Lukáše Krpálka ale na světovém šampionátu v Taškentu čeká těžký turnaj, který absolvuje po zdravotně obtížném období. Letos zatím zvládnul jediný turnaj, na Grand Prix v Záhřebu skončil po dvou porážkách sedmý. A místo dalších přípravných mačů se radši doléčil a pořádně trénoval.

„Pro mě to bude vstup, když nepočítám Záhřeb, do olympijské kvalifikace. Pak chci startovat víc a systematicky sbírat body směrem k olympijským hrám. Doufám, že po skončení roku zase budu blíž,“ říká Krpálek.

Vloni v létě tvořil historii juda, když se stal na olympiádě v Tokiu prvním borcem, který po polotěžké váze vyhrál na Hrách i váhu těžkou. Návrat k závodům mu ale letos komplikovala série zdravotních problémů. Hned začátkem roku se při tréninkovém kempu v Paříži zranil poté, co na něj spadnul obrovitý Francouz Teddy Riner.

„To byla prostě smůla. Spadli jsme, já jsem spadl na bok, on spadl na mě. On taky váží sto padesát, sto šedesát kilo… Tak se mi tam něco hnulo. Pohnul mi ramenem, krkem a lopatkou,“ vyprávěl Krpálek.

Kvůli zranění musel na jaře vynechat Grand Slam v Antalyii i evropský šampionát v Sofii. V červenci pak startoval v Záhřebu, později se ale ukázalo, že závod absolvoval s natrženým úponem tricepsu.

„Nevěděl jsem to a při rozcvičce na závod jsem si ho trošičku doškubl. Takže jsem byl v tom závodě s tou jednou rukou absolutně nepoužitelný. Když jsem se vrátil do Prahy, absolvoval jsem magnetickou rezonanci, a tím se přišlo na natržený úpon tricepsu a čekaly mě s tou rukou dva měsíce nicnedělání,“ vysvětloval Krpálek.

Do plnohodnotného tréninku se dostal koncem léta, v září po několika letech odletěl na tréninkový kemp do Japonska, z něhož vždycky čerpal sílu pro vrcholné závody.

„Setkal jsem se tam se spoustou zajímavých závodníků, byla to pro mě naprosto úžasná příprava,“ liboval si. „Jsem hlavně rád, že jsem ji absolvoval zdravotně v pořádku.“

Nikde jinde než v Japonsku Krpálek nenajde tolik kvalitních soupeřů, s nimiž se tuží v tréninkových zápasech, tzv. randori. Tentokrát mu sparing dělala opravdová elita. Pral se například s Hisajoši Harasawou, kterého porazil ve finále světového šampionátu před třemi lety. A utkával se také s jeho nástupcem, dvacetiletým Tacuru Saitem, bojovníkem těžkým 170 kilogramů.

„Saitó je nová japonská hvězda, je krásné sledovat jeho techniku. Měli jsme to spolu velmi vyrovnané, z pěti zápasů se mi ho podařilo hodit jenom jednou,“ vysvětloval Krpálek.

Mladý Saitó navazuje na odkaz svého otce Hitošiho, který patří k nejslavnějším postavám historie juda. V roce 1984 a 1988 získal na olympijských hrách dvě zlaté medaile, což od té doby dokázali jen Francouzi David Douillet a Riner.

Očekávaný střet se Saitem se Krpálkovi rýsuje v semifinále. Nejdřív se ale do něj musí probít, což nebude legrace. V prvním zápase se střetne s Finem Marttim Puumalainenem, který ho porazil v Záhřebu v opravách. V dalším kole by ho pravděpodobně čekal Korejec Kim Minjong, s nímž svedl velkou bitvu na posledním MS v Tokiu, kde ho utrápil až v prodloužení. A předtím v čínském Hohotu s ním dokonce prohrál.

V pavouku schází loňský vicemistr světa a bronzový z Tokia Tamerlan Bašajev, který doplatil na distanc kvůli ruské krvavé válce na Ukrajině. Chybět bude i Riner, který se nestihl dát dohromady ze srpnového zranění kotníku.

„Dám do každého zápasu maximum a budu se snažit bojovat o medaili,“ slíbil Krpálek.

KRPÁLEK NA MS

TĚŽKÁ VÁHA Tokio 2019 1. místo Baku 2018 5. místo POLOTĚŽKÁ VÁHA Astana 2015 5. místo Čeljabinsk 2014 1. místo Rio de Janeiro 2013 3. místo Paříž 2011 3. místo

ČEŠTÍ JUDISTÉ NA MS V TAŠKENTU

David Pulkrábek (-60 kg) - 2. kolo

Daniel Pochop (-73 kg) - 1. kolo

Renata Zachová (-63 kg) - 7. místo

Adam Kopecký (-81 kg) - 2. kolo

David Klammert (-90 kg) - 9. místo

Markéta Paulusová (+78 kg) závodí ve středu

Lukáš Krpálek (+100 kg) závodí ve středu

Zachová: Životní výsledek

Česká výprava na MS v Taškentu zatím čeká na postup do finálového bloku, dva judisté se ale dostali do top ten a získali tak cenné body do olympijské kvalikace. David Klammert skončil v kategorii do 90 kilogramů devátý, Renata Zachová byla ve váze do 63 kilogramů sedmá.

„Je to pěkný výsledek, ale momentálně jsem hodně zklamaná. Když už tu startuji, nikdy se nechci jen zúčastnit. Chtěla jsem do finálových bloků, což se nepodařilo. Ale jdeme krok po kroku,“ hodnotila Zachová svůj první start na světovém šampionátu.

V něm porazila Němku Bazynskou po více než osmi minutách čistého času. Pak rychle vyřídila Daškinovovou z Turkmenistánu a porazila i světovou desítku Šarirovou z Izraele. Ve čtvrtfinále a opravách ale padla s pozdější stříbrnou medailistkou, Kanaďankou Beucheminovou-Pinardovou, a v opravách ji porazila Rumunka Ivanescuová.

„Chyby bohužel dělá občas každý. A moje soupeřky jich dnes využily,“ líčila Zachová.

Klammert porazil soupeře z Kazachstánu a Mauriciusu a v osmifinále prohrál s Kubáncem Silvou Moralesem.