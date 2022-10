Konec nadějí! Krpálek padl na MS proti „krabici“: Absolutně jsem nestíhal

Moc takových porážek judista Lukáš Krpálek nezažil. Na mistrovství světa v Taškentu ho ve třetím kole po pouhé minutě a půl poslala na záda učimata Korejce Kima Minjonga a to byl konec. „Absolutně jsem nestíhal,“ prohlásil dvojnásobný olympijský vítěz a dvojnásobný světový šampion pro Radiožurnál Sport.

Dopředu bylo jasné, že tohle bude pro Krpálka těžká výzva. Šel do ní v sezoně, v níž kvůli rozličným zdravotním problémům absolvoval jediný turnaj. V Taškentu na úvod oplatil červencovou porážku ze Záhřebu Finovi Martti Puumalainenovi, jehož půl minuty před koncem vzal do držení a získal ippon.

V osmifinále ho ale čekal nepříjemný mladý Korejec Kim Minjong, podsaditý pořízek z kategorie krabic, jak těmto soupeřům sám říká. Krpálek byl od začátku zápasu v defenzivě a na protivníka se neměl, jak dostat. Po minutě a půl předvedl Kim techniku učimata, levou nohu zaháknul pravou nohu soupeře a povalil ho na záda. Rozhodčí nejdřív ukázal wazari, po pár okamžicích se ale opravil. Byl to ippon.

„Ten první zápas můžu hodnotit pozitivně, tam se povedlo vše, co jsme naplánovali. Co se týče druhého zápasu, tam jsem absolutně nestíhal,“ připustil Krpálek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Bylo vidět, jak byl Korejec rozjetý, nahecovaný. V prvním zápase se moc neunavil, šel do toho dát všechno. Pořádně jsem se nemohl chytit. Korejec je silově nesmírně dobře vybavený.“

Krpálek na mistrovství světa Rok Město Umístění Váhová kategorie 2022 Taškent 9. Těžká 2019 Tokio 1. Těžká 2018 Baku 5. Těžká 2015 Astana 5. Polotěžká 2014 Čeljabinsk 1. Polotěžká 2013 Rio de Janeiro 3. Polotěžká 2011 Paříž 3. Polotěžká

Tohle byl nepříjemný los pro třetí kolo. Krpálek měl s Kimem za sebou dvě těžké bitvy z roku 2019. V čínském Chöch-chotu prohrál, když ho soupeř okontroval čtyři sekundy před koncem. V semifinále mistrovství světa v Tokiu se pak s Korejcem potýkal pět a půl minuty, než ho utrápil na zemi. Tentokrát svou silnou stránku nemohl použít, za celý zápas dostal na zemi jedinou šanci.

„Kdyby to bylo v druhé půlce zápasu, kdy by byl trošičku unavený, dalo se s tím pracovat líp. Nabídl mi ruku, ale i kdybych do toho dal všechno, tak bych ho nedotáhl,“ vysvětloval Krpálek.

Po porážce v osmifinále skončil Krpálek devátý, což je jeho nejhorší výsledek z vrcholných turnajů. Do Taškentu letos odjel v obtížné pozici po sérii zranění, které mu několikrát způsobily dlouhou tréninkovou i závodní pauzu.

„V letošním roce byla absence znát. Bohužel jsem se zranil v únoru na přípravném kempu v Paříži, kdy na mě spadl Riner a pochroumal mi pomalu všechno, co a sobě mám. Trvalo mi tři měsíce, než jsem se začal pořádně prát. Zápasová příprava tam chyběla,“ líčil Krpálek.

Další Krpálkův program 21.-23. října Grand Slam Abú Zabí 3.-4. prosince Grand Slam Tokio 20.-22. prosince Masters Jeruzalém

V létě se pak představil na Grand Prix v Záhřebu, kde skončil po dvou vítězstvích a dvou porážkách sedmý. Před světovým šampionátem sice absolvoval důležité soustředění v Japonsku, kde se po dlouhé době mohl prát s nejlepšími. Na průlom na mistrovství světa to ale nestačilo.

Světovým šampionátem pro Krpálka v podstatě začala olympijská kvalifikace, kde po dlouhé pauze musí sbírat body. Pokud se po turnaji bude držet svých dosavadních plánů, na podzim ho čekají ještě Grand Slamy v Abú Zabí a Tokiu a Masters v Jeruzalémě.

„Doufám, že zase přijde zvrat. Nemám rád, když prohrávám. Nechtěl bych prohrou končit. Mám motivaci se připravit na velké turnaje a ještě nějakou medaili urvat,“ slibuje Krpálek.