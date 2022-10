Žulový lom běžce nezastavil! Mattoni Liberec Nature Run ovládl Pavlišta

Za lehkého deště se v sobotu uskutečnil pátý ročník Mattoni Liberec Nature Run. Přes 2000 běžců si nenechalo ujít vybíhání zrádného žulového lomu, seběhnutí lesních cest s kořeny a kouzelné stezky v Jizerských horách. Trasu dlouhou 22 kilometrů s převýšením 782 metrů zvládl nejrychleji Vít Pavlišta. „Bylo to velmi příjemné, místy však trochu kluzké. Při seběhnutí jsem si dával pozor, abych neuklouzl. Užil jsem si to,“ tvrdil v cíli Pavlišta. V ženách dominovala Tereza Novotná. Do Liberce zavítalo také mnoho rodin, které si náramně užily dm rodinný běh. Oblíbeným závodem se tak uzavřela letošní sezona běžeckých akcí z dílny RunCzech.

Kdo v sobotu přijel do Liberce, nemohl se vyhnout běžcům se startovními čísly. Trasa totiž vedla z náměstí Dr. Edvarda Beneše přes zoologickou zahradu až k Bedřichovské přehradě. Nejrychleji jí zvládl Vít Pavlišta, který zvítězil stejně jako v minulém roce. „Kvůli mírnému dešti to sice nebylo tak příjemné, jako minule za sluníčka. Běželo se mi ale velmi dobře, nikdo se na mě nelepil zezadu, držel jsem si své tempo,“ popisoval Pavlišta, který zvítězil časem 1:18:32. Tedy o skoro čtyři minuty rychleji než v minulém ročníku.

„Špatně se to porovnává, trať se totiž trochu měnila. Cítil jsem se ale silně až do konce. Mám rád chladno, když však prší, je to trochu náročnější – blbě se volí běžecké boty. Já měl silniční, protože toho asfaltu tam bylo přece jen více. Při seběhnutí jsem si musel dávat pozor,“ odkryl svoji strategii letošní vítěz Mattoni Liberec Nature Run. Na druhém místě skončil Jakub Stejskal s časem 1:24:59. „Bylo to hodně těžké, hlavně psychicky. Věděl jsem, že je soupeř těsně za mnou a já nechtěl ztratit druhé místo,“ dodal Stejskal. Na třetí příčce doběhl Zbyšek Lhota.

Mezi ženami na trati 22 kilometrů triumfovala Tereza Novotná z AK Olymp Brno s časem 1:35:44. Na druhé příčce skončila Lucie Pavlištová ze Slovanu Liberec a třetí byla Zuzana Kotěšovcová. Účastníci mohli vyrazit také na kratší trať v podobě 12 kilometrů. Tam mezi muži zvítězil Jáchym Kovář z týmu Mizuno. „Běželo se mi relativně dobře, protože po dvou kilometrech jsem byl sám a mohl si korigovat tempo,“ dodal vítěz s časem 41:07. Mezi ženami byla nejrychlejší Jana Pekařová z TJ Turnov v čase 48 minut. „Bylo to hodně náročné, dost kluzké. Bála jsem se, abych se nezranila. Počasí bylo příjemné, protože jsem se nemusela ani občerstvovat,“ dodala Pekařová, která se bude připravovat na MS juniorů v orientačním běhu.

Podařený byl rovněž dm rodinný běh. V Liberci se ho zúčastnilo kolem 700 rodičů s dětmi, náměstí se zcela zaplnilo. „Tohle nás velice těší, že se podařilo. Měli jsme více účastníků než vloni, a to bylo přitom mnohem lepší počasí. Ukazuje se, že mnoho rodin s dětmi mají čím dál větší zájem se těchto akcí zúčastnit,“ těšilo Carla Capalba, ředitele organizačního výboru z RunCzech.