Praha uvidí badmintonové bitvy. Triumf na Czech Open obhajuje Louda

Půjde o nejlépe obsazený turnaj na českém území. Czech Open se přesouvá z brněnské haly do pražských Štěrbohol a k vidění na něm budou elitní čeští badmintonisté, ale i řada kvalitních zahraničních hráčů. V minulém roce na prestižní akci triumfoval Jan Louda, letos je druhým nasazeným. To první nasazená je Tereza Švábíková, k vidění bude také dvojice Adam Mendrek a Ondřej Král. Vše začíná čtvrtečními kvalifikacemi, finálové zápasy jsou na programu v neděli. Pražská hala bude otevřená také veřejnosti, jednodenní vstup vyjde na 150 korun.

V minulém roce si na Czech Open poradil se slušnou mezinárodní konkurencí. Jan Louda na něm porážel asijské hráče, dokonce Malajce Ng Tze Younga, který se nyní pohybuje kolem 30 místa světového žebříčku. A podobné výkony chce česká jednička předvádět také ve Štěrboholech. Sezonu začal skvěle, když se Louda před několika týdny dostal v polském Lublinu až do finále. Tam prohrál pouze s Japoncem Yushi Tanakou.

Také na Czech Open na něj čeká kvalitní konkurence. Prvním nasazeným je Dán Victor Svendsen, který drží 60. místo na světě. To Louda je devětašedesátý. Zajímavým hráčem je také Ade Resky Dwicahyo z Ázerbájdžánu, 75. badmintonista světového žebříčku. K vidění bude také Ind Siril Verma, kterého Louda vloni v Brně porazil.

Předvést se před domácím publikem chce také Tereza Švábíková, který je první nasazenou hráčkou na turnaji. Do štěrboholské haly se těší, vždyť tu dvakrát vyhrála domácí šampionát. „Není to obrovská hala jako jsou ty v zahraničí, což by mohlo českým hráčům, kteří vyrůstali v sokolovnách a v tělocvičnách, vyhovovat,“ dodala Švábíková, která odehrála v červenci turnaji v Tajpeji a pak se na některé turnaje nepřihlásila. „Chci se dobře připravit na začátek kvalifikace na olympijské hry.“ V tom, že je turnajovou jedničkou, nevidí příliš velkou výhodu. „Je to spíše zavazující, žebříčkové postavení sice o něčem svědčí, ale nehraje to až takovou roli.“

Výsledkově vidět na Czech Open chce být rozhodně také dvojice Adam Mendrek a Ondřej Král. Ty vstoupí do akce jako druhý nasazený pár. „Nesmírně se těším na domácí atmosféru. Budou to trochu nervy, ale když předvedeme podobné výkony jako na jiných turnajích v zahraničí, tak to bude dobré. Budeme usilovat o náš postup do finále a chceme ho vybojovávat nejlépe doma,“ vyhlásil Mendrek.

Jedničky v Praze budou Dánové Emil Lauritzen a Mads Vestergaard, kteří jsou na 75. místě na žebříčku. To český pár drží 77. místo na světě.

Do deblu nastoupí ještě Jaromír Janáček a Tomáš Švejda. K vidění bude v ženském singlu také Kateřina Tomalová, zkušená česká hráčka. Společně s ní pak Veronika Dobiášová. Další čeští hráči nebo páry bojují ještě v kvalifikacích. Czech Open bude mít kvalitní zázemí, v hale budou nainstalované speciální světla z Číny, které jsou k vidění na prestižních asijských turnajích. Jednodenní vstupné vyjde na 150 korun, celkem bude v hale pro veřejnost kolem 300 míst na tribunách. Zápasy budou rovněž streamované na Badmintonu Europe, na sociálních sítích Českého badmintonu bude odkaz.