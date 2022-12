Nový předseda NSA Šebek: mou prioritou je vyplatit klubům peníze na energie

Národní sportovní agentura má nového šéfa, premiér Petr Fiala uvedl do funkce Ondřeje Šebka. Dosavadní předseda veslařského svazu a někdejší dlouhodobý hokejový manažer musí nejdřív zajistit urychlené vyplacení klíčových prostředků klubům na údržbu a provoz. „Byli jsme ujištěni, že NSA udělá veškeré kroky, aby se vše stihlo vypořádat ještě do konce tohoto roku,“ řekl Fiala.

Za tři roky fungování Národní sportovní agentury je tu její třetí boss. Po Milanu Hniličkovi a Filipu Neusserovi převzal vedoucí pozici českého sportu Ondřej Šebek.

„Nastupuje do vedení agentury ve velmi složité situaci. Sportovní kluby se potýkají s dvoucifernou inflací, vysokými cenami energie. Sport je, stejně jako jiné části společnosti, ve velkých obtížích. Představuje to i velkou výzvu pro nové vedení Národní sportovní agentury,“ řekl premiér Petr Fiala, který má NSA ve vládě v gesci.

Neusser musel ve funkci po roce a půl skončit kvůli úpravě podmínek a chybějícímu vysokoškolskému vzdělání. Šebek nastupuje ve chvíli, kdy je NSA pod tlakem finančně strádajícího sportovního prostředí. V příštím roce budou olympijské svazy potřebovat zvýšenou podporu v hlavním kvalifikačním roce před Hrami v Paříži. V roce 2024 zase Česko pořádá dvě stěžejní akce.

„NSA čeká jakýsi restart. My jsme slíbili, že i v těžkých časech nenecháme sport a sportovní prostředí padnout. To jsme splnili, teď se musíme dívat do budoucna,“ řekl Fiala. „Rok 2024 bude pro český sport v mnoha směrech super rok. Mistrovství světa v hokeji a mistrovství světa v biatlonu jsou věci, která stát prostřednictvím NSA podporuje. Je jedním z úkolů pana předsedy zajistit plynulé financování, aby nebyla ohrožena příprava těchto celosvětově významných akcí.“

Šebka ale čeká řešení akutnějších problémů. Jeho hlavním úkolem je teď do konce roku vyplatit 385 milionů korun z výzvy Údržba a provoz, což jsou zvlášť v době energetické krize pro sportovní kluby a provozovatele sportovních zařízení velmi důležité peníze. Výplatu zdrželo prezidentské veto návrhu rozpočtu, které poslanci přehlasovali až v půlce listopadu.

„Uděláme maximum, aby se to povedlo. Je to moje priorita,“ slíbil Šebek. „Samozřejmě jsou nějaká rizika, která nemůžu vyloučit. Ale veřejně jsem se k tomu přihlásil, takže bych byl velmi zklamán, kdyby tento můj první počin nedopadl.“

Pro příští rok bude mít NSA k dispozici ze státního rozpočtu nakonec 6,9 miliardy korun. Díky středeční úpravě rozpočtu a přesunu z investic se bude rozdělovat i 700 milionů korun na údržbu a provoz, původně na tento účel nebyla ani koruna.

„Já tenhle krok určitě vítám. Všichni víme, že sportovní organizace bojují o přežití, potřebují platit trenéry, provoz. Kdybychom dali více peněz na infrastrukturu, tak by se mohlo stát, že by v těch sportovištích neměl kdo sportovat,“ řekl Šebek.

Činnost předsedy NSA bude dál podléhat kontrole nově zřízené desetičlenné dozorčí komise, jejíž pět členů bude navrhovat sněmovna a pět členů senát.

„Mělo by to zvýšit kontrolu a transparentnost celého rozhodovacího procesu. Kapitola NSA představuje miliardy korun. Je to takové malé ministerstvo,“ řekl Fiala.

Sílícím požadavkům sportovního prostředí, aby sport dost své skutečné vlastní ministerstvo zatím ale vyhovět nehodlá.

„Agentura má za sebou tři roky působení, ještě není čas, abychom to celé zase překopali a vnášeli do toho nové institucionální prvky,“ řekl Fiala.