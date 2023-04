Šéf šermu o ruské kauze: Pokud přimhouří oči, bude tvrdší reakce

Doporučení MOV mezinárodním sportovním federacím vpustit do kvalifikačních soutěží o OH Rusy a Bělorusy může způsobit hodně zmatků. Příkladem je šerm, kde byly už čtyři mezinárodní turnaje zrušeny kvůli neochotě pořadatelů zařadit do hry sportovce ze států válečných agresorů. „Je to jedna velká nepřehledná situace,“ říká Oldřich Kubišta, předseda šermířského svazu.

Poté, co mezinárodní federace FIE souhlasila s návratem Rusů a Bělorusů, už byly zrušeny turnaje v Turku, Poznani, Tauberbischofsheimu a Saint-Maur-des-Fossés ve Francii. Jaký vývoj dál očekáváte?

„Ukázalo se, že zásadní je doporučení MOV, které říká, že případně nezávislí sportovci nesmějí být členy ozbrojených složek, Dinama, nebo CSKA. Poslední vývoj je takový, že ruská federace poslala na naši federaci seznam sportovců, kde napsali, že drtivá většina jejich sportovců jsou členy CSKA, nebo Dinama. Teď se čeká, jak se vyjádří FIE.“

Jak daleko je k tomu, aby Rusové a Bělorusové na některém turnaji soutěžili?

„Na žádných přihlašovacích listinách nefigurují. Čeká se, co bude. První Světový pohár teď bude v šavli v Soulu, o něm zatím nemám vůbec žádné informace. Jisté je, že doporučení MOV se týká soutěží jednotlivců. V týmech se FIE postavila za to, že v týmech startovat nesmějí.“

Co říkáte na to, že už se tolik závodů zrušilo?

„My jsme jasně deklarovali, že v hlasování jsme byli proti návratu ruských a běloruských sportovců. Ty země vyjádřily svůj postoj k té věci. Je to doopravdy jedna velká nepřehledná situace. Nikdo neví, jakým směrem se to bude ubírat. Obrovskou neznámou jsou Evropské hry v Krakově. Tam mám protichůdné informace. Buď tam šerm nebude, protože se Poláci vymezují proti účasti sportovců z těchto zemí. Na druhou stranu jsou pro nás Evropské hry zároveň mistrovstvím Evropy, které je oficiální soutěží FIE. Body z mistrovství Evropy se počítají do rankingu a z rankingu se nasazuje na olympiádu.“

Máte nějaké doporučení pro české reprezentanty?

„Neexistuje žádný zákaz účasti na soutěžích, kromě účasti na soutěžích, které by se konaly v Rusku nebo Bělorusku. Zatím je všechno v rámci ústních jednání. Všichni čekají, jak to bude. Jestli pustí členy ozbrojených složek, tak to bude špatně, a budeme muset reagovat. Bude to porušení doporučení MOV, který je nadřazený federacím.“

Může se to stát?

„My čekáme na to, jak se to vyvine. Jestli tam pustí jenom sportovce, kteří nejsou a prokazatelně nebyli členy ozbrojených složek, tak pak situace bude jiná. Jestli pustí lidi z ozbrojených složek, budeme muset připravit reakci svazu ve spolupráci s NSA a ČOV. Teď všichni vyčkávají, sledujeme startovní listiny každý den, díváme se, jestli někdo přihlášený.“

Kdy situace může zasáhnout české sportovce?

„První víkend v květnu mají kordisti Světový pohár v Cali, fleretista Saša Choupenitch pak pojede na Grand Prix v Acapulcu. Celé sportovní prostředí čeká, jak se to vyvine ohledně příslušníků ozbrojených složek.“

Máte představu, kdy bude jasno?

„Už šel dopis z evropské konfederace na světovou federaci, který je napsaný v dost ostrém tónu, kde je plno otázek, včetně té, kterou jste mi položil: Kdy a jak zareagují. Pokud zareagují tak, že přimhouří oči, pak budou následovat tvrdší reakce. Případně připuštění sportovci musí mít vlastní hotel a pořadatelská země jim musí zajistit vlastní ochranku. Pro pořadatele by to bylo hodně těžké. Mezinárodní federace napsala, že jakékoli projevy násilí, arogance vůči nezávislým sportovcům budou přísně trestané. To je jediné, to nejdůležitější tlačí před sebou.“