Krejčí nahání Prskavce a Přindiše: Chci je porazit! Trénink změnilo astma

Má za sebou velkou premiéru na mezinárodní scéně. Jednadvacetiletý Jakub Krejčí absolvoval o prvním červnovém víkendu závody Světového poháru v německém Augsburgu, kde se mu splnil hned jeden jeho sen týkající se jeho parťáků a vzorů Jiřího Prskavce a Víta Přindiše. „Oni jsou důvod, proč chodím každý den na trénink. Chci je porazit.“ To se mu v případě Přindiše povedlo, na Prskavce musí ještě trochu potrénovat. Ale třeba se to povede už tento víkend doma v Troji.

Dlouhá léta se v české kajakářské reprezentaci točila stejná jména. Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Vavřinec Hradilek, Ondřej Tunka. Ti všichni mají jedno společné – všichni jsou mistry světa. Teď je tu ale změna, hegemonii narušil mladíček z Českých Budějovic, který už ale po místě v reprezentaci pokukoval dřív. Na Jakuba Krejčího se můžete přijít podívat už od čtvrtku 8. června do pražské Troje, kde se opět koná Světový pohár vodních slalomářů. Ve čtvrtek jsou na programu kvalifikace, v pátek pak v případě kajaku semifinále a finále. Poznejte další kajakářský talent, než se tam vypravíte.

Jiří Prskavec i Vít Přindiš o vás mluvili už v předchozích sezonách, že se na ně tlačíte. Do reprezentace jste se ale probojoval až letos. Co jste vylepšil oproti předchozím sezonám?

„Nemám žádného mentálního kouče nebo nějakého psychologa, takže je to čistě jenom na mně, občas mi pomáhá trenér. Asi jsem se minulou sezonu vyzávodil, protože jsme měli spoustu mezinárodních akcí v kategorii do 23 let, kde byly nějaké úspěchy. Trošku mě to posunulo. Zároveň jsem začal pracovat na své fyzičce, protože mi ke konci tratě docházelo. A začal jsem spolupracovat s Jirkou Dostálem z Centra sportovní medicíny (CSM). Zjistili mi, že mám astma a nějaké alergie, takže jsem se začal trošku léčit. Myslím, že se profesionalista posunula zase o kousek dál a to mi pomohlo.“

Cítil jste změnu, když jste začali s astmatem něco dělat?

„Docela se mi to hodilo ve druhém domácím nominačním závodu na Trnávkce, kdy trať byla dlouhá, což mi úplně nehrálo do karet. A stejně to vyšlo nejlíp, jak mohlo. Pomohla mi spousta tréninků, co jsem absolvoval v CSM. Když jsem tam, lidově řečeno, potil krev, tak to určitě k něčemu bylo a jsem za to moc rád. Navíc je to jenom začátek, pořád mám před sebou mezinárodní závody.“

Jaké od nich máte očekávání?

„Nasbírat zkušenosti. Pojedu asi každý závod, když mi síly nedojdou a když pořád budu mít motivaci a chuť. Určitě bych chtěl předvést svoje kvality a užít si závody, každou akci s týmem. Protože je to pro mě premiéra, něco nového.“

Vyrůstal jste za generací čtyř mistrů světa (Vavřinec Hradilek, Jiří Prskavec, Ondřej Tunka, Vít Přindiš). Byla to spíš motivace, nebo bylo svým způsobem demotivující, že je hrozně těžké se mezi ně dostat?

„Určitě to je hrozně motivující, protože to celou naši kategorii posouvá ke všem soupeřům. Mám k nim velký respekt. Oni jsou důvod, proč chodím každý den na trénink. Chci je porazit, chci být lepší nebo se na ně minimálně dotáhnout. Takže myslím, že to hrozně moc posouvá naši kategorii a celkově náš sport, protože takováhle konkurence není nikde jinde na světě.“

Může to pomoci do mezinárodních závodů, že to nejtěžší máte už tady doma?

„Určitě to může pomoct, protože jakmile se u nás někdo z kajakářů probojuje do seniorského týmu, tak už je nějaké očekávání úspěchu na mezinárodní akci. My jsme měli doma čtyři nominační závody, které byly skoro na úrovni nějakého Světového poháru, jak atmosférou v Troji, nebo konkurencí. Takže to může trošku hlavě pomoct a je to dobrá příprava před celou sezonou.“

Co byste si vzal od svých parťáků?

„To je těžká otázka. Jířa je neskutečný s jeho technikou a s tím jak dokáže jet krátkou dráhu mezi brankami. Vítek je zase jiný typ, jede trošku delší stopu a hrozně hezky mu loď neustále klouže po povrchu vody a nikde se nezabrzdí, nikde to nezasekne. Takže od každého tam vždycky něco je, ale já si hledám svoji cestu.“

Jaký jste tedy vy jezdec?

„Jsem docela silově založený typ jezdce s tím, že i techniku mám na dobré úrovni. Myslím, že je to taková kombinace, takový silově-technický jezdec.“

Při letošních nominacích jste vyhrál i kategorii kayakcross. Baví vás to?

„Je to ta kratší trať, která mi vyhovuje. Je to víc dělané pro mě než devadesátivteřinové tratě. Baví mě to, je to něco jiného, trošku kontaktní. Jde o souboj s ostatními a je to i víc o taktice, zasahuje do toho spousta jiných aspektů.“

Jaká byla vaše cesta k vodnímu slalomu?

„Začínal jsem v Českých Budějovicích, narodil jsem se tam. Slalom máme v rodině, dědí se to u nás z generace na generaci. Jezdil děda, táta, můj mladší brácha teď taky jezdí. Já jsem jediný kajakář, ostatní jsou kanoisti. Tak jsem taková černá ovce (směje se). Já jsem dělal hrozně moc sportů, mamka dělala iron many, triatlony, takže to byla ta druhá cesta, kterou jsem mohl jít. Ale vodní slalom mě skoro od začátku chytil. První rok jsem se trošku trápil, bál jsem se, ale pak mě to prostě chytlo a už jsem nenašel cestu ven. Hrozně mě to baví a jsem za to rád.“

Čeho jste se bál?

„Bál jsem se divoké vody a toho že se převrátím a nedokážu se zvednout, nezvládnu vyplavat a utopím se.“

Prozraďte o sobě ještě víc. Co studujete a co rád děláte ve volném čase?

„Studuju FTVS, jsem ve druháku kombinovaného studia. Ve volnu se věnuju studiu, když máme zrovna zkouškové. Jezdím taky rád na kole, nějaký enduro. Snažím se co nejvíc času trávit s rodinou, jezdím do Českých Budějovic, a s kamarády.“

Takže vás baví adrenalin? Líbí se vám kayakcross, na kole jezdíte enduro…

„Hodně. A ještě mě baví cestovat. Na podzim rád někam odjedu sám nebo s partou kamarádů a trošku to pojmeme jinak než zase závodně nebo tréninkově. Takže cestování, adrenalinové sporty, škola, sport, víc se toho nedá stíhat.“

Pomáhá vám studium na FTVS i v tom, že teď víc rozumíte vlastnímu tréninku a tělu?

„Některé předměty jsou opravdu v tomto dobré, dozvím se víc věcí o sobě a o těle, jak funguje. Tak nějak i nahlídnu pod pokličku trenérovi. Protože trenéři mají vystudovaný právě tenhle obor. A podle mě to potom aplikují v praxi na nás. Takže aspoň můžu kdyžtak argumentovat, kdyby se mi něco nelíbilo.“

Rodinu máte v Českých Budějovicích, vy jste v Praze. Jak tady žijete?

„Trenér má byt, který mi pronajímá. Takže tady bydlím, rodiče mi pomáhají trošku s živobytím. Do toho si vydělávám sportem. Bylo by lepší, kdybych tady měl rodinu, ale zase to má nějaké výhody, že se musím starat sám, což se do budoucna určitě hodí.“

Nevyhrožuje vám trenér zvýšením nájmu, když nebudete pořádně makat?

„Kdyžtak že mě vyhodí (směje se). Určitě jsem rád za to, že tu jsem a můžu se starat sám o sebe, ale kdyby rodina byla blíž, tak by mi to taky pomohlo.“