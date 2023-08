PŘES PŘÍKOP: Horáčková o prvenství v Berlíně, lukostřelbě i psycholožce

Už si česká reprezentantka zvykla na oslovení „mistryně světa“?

„Hezky se to poslouchá. Sama pro sebe vím, co jsem dokázala, ale nepřijdu si nějak speciálně. Pořád jsem holka z Plzně, která střílí z luku.“

Jak se jí daří soustředit se na konkrétní závod, buduje si kolem sebe pomyslnou bublinu?

„Dá se říct, že ano a má několik atmosfér. V průběhu týdne se snažím méně používat telefon a komunikuji už jen s těmi nejbližšími a maximálně pustím něco do světa na Instagram, ale už neodpovídám na žádnou zpětnou vazbu. Na hotelu v průběhu dne mám schválně volno, abych upustila trochu stresu, protože soustředěnost bere dost síly. Nenechávám se rušit, a když jdu spát, tak si držím režim. Pak už jsem v bublině automaticky. Sice třeba odpovídám, ale některá slova ke mně nejdou tak zblízka. A když jdeme do akce, tak se snažím úplně odstřihnout od prostředí na tu minutu a půl, kdy se střílí tři šípy v eliminacích. Tam chci být jen sama se sebou.“

Může jí někdo během probíhajících závodů koučovat a radit?

„Určitě může, je to běžná praxe. My trenéry máme za sebou a je to pro nás důležité. Ta psychika na této úrovni hraje největší roli. Trenér může mluvit, ale střelec nesmí odpovídat zpátky a může případně jen gestikulovat. Ale někdy to může být i rušivé, když rozumíte trenérům ostatních závodnic.“

Marii trénuje její tatínek, který je zároveň i předsedou Českého lukostřeleckého svazu. Jak by popsala jejich spolupráci?

„První slovo, co mě napadá, je super. Mám od něj ale řečeno, že až ho budu mít dost, tak mám říct a spolupráci ukončíme. Přiznám se, že dva roky zpátky jsem o tom přemýšlela, bylo to téma, jestli udělat změnu. Ale vím, že v Česku bohužel není trenér, ke kterému bych měla takovou důvěru jako k tátovi. Takže bych musela sáhnout do zahraničí a na to jsem neměla prostředky… Dokázali jsme pokračovat a teď v Berlíně nám ta komunikace ohromně fungovala a dokážeme si říct, co chci já a jak to vidí on. Zná mě odmalička, ví všechny moje pohyby a všechno ví o krok dopředu. Funguje nám to, nekazí nám to ani vztah otec-dcera.“

