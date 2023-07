PŘES PŘÍKOP: Vacek o sezoně v roli nováčka i cílech. Kolik umí jazyků?

Čerstvý národní šampion hájí barvy worldtourové stáje Lidl-Trek a ve videu prozradil, jak probíhala sezona v roli nováčka, jaké příležitosti mu stávající tým poskytuje i jak funguje spolupráce s dalšími jezdci ve vysoce konkurenčním prostředí.

Jeho tarší bratr Karel je také profesionální cyklista. Jaké ambice měl Mathias?

„Odmalička, když jsem začal s kolem, tak náš cíl, takový rodinný byl dostat se na tu nejvyšší úroveň, což je World Tour. A teď se to povedlo, tak jsem za to hrozně rád, že můžu jezdit za worldtourový tým Lidl-Trek. Dostávám tam velkou podporu od celého týmu, cení si mě tam a počítají se mnou do dalších let a budou mě stavět i jako lídra na nějaké závody. Je to takový jeden splněný sen, jezdit s Pogačarem a Van Aertem, na které jsem před pár lety jen koukal z pohovky u televize a říkal jsem si, jaké by to bylo. Teď jsem tam s nimi a snad ještě předvedu pěkné výsledky v budoucnu.”

V kolika letech začal s cyklistikou a jaký věk by sám doporučoval, aby se pak jezdec mohl dostat do té absolutní světové špičky?

„Je to různé. Já jsem v podstatě už od čtyř, pěti let jezdil na kole. Odmalička jsme byli vedení k tomu jezdit na kole a sportovat. Do toho jsem dělal jako přídavný sport ještě běžky. Ale když se kouknete třeba na Remca Evenepoela, tak ten začínal až v sedmnácti, když přešel od fotbalu. Je to různé, záleží i jak je člověk talentovaný. Když přijde z fotbalu a sedne na kolo, tak by si člověk řekl, že to nejde, aby pak jezdil s těmi nejlepšími, ale jak vidíte, tak to možné je. Záleží, jak si to nastavíte v hlavě a co všechno tomu obětujete.”

Jak probíhalo jeho začleňování do týmu a seznamování se zkušenými jezdci?

„Poznávání je součástí podzimního soustředění, máme tam takový seznamovací večer na baru a občas se to zvrtne, ale udělá se tím partička. Samozřejmě s někým si sednete víc, s někým méně, to je normální. Já mám výhodu, že umím dost řečí - německy, italsky, anglicky, samozřejmě česky a ještě se chci pořádně naučit španělsky. I tím se na mě hned ten tým začal dívat jinak, berou mě vážně. Ti závodníci by mě jinak, troufnu si říct, sežrali zaživa.”

V jakých konkrétních případech mu znalost jazyků pomáhá?

„Třeba máme německého doktora, tak s ním se bavím německy. V týmu jsou Italové a to hned na ně udělá jiný dojem. Takže jsem rád, že mě vzali, se všemi i díky tomu výborně vycházím. Jsem tam první rok jako mladík a sbírám zkušenosti od starších a jsem za to vděčný, protože jejich rady se mi do budoucna budou hodit.”

A kdyby měl Mathias porovnat závody World Tour a mistrovství České republiky, které letos opanoval?

„Já vždycky říkám, že mistrovství ČR je nejtěžší závod v sezoně, protože všichni si říkají, že si mě musí ohlídat. Teď na té trati bylo těžké odjet, poslední kolo jsem si říkal, že to vypadá na sprint a nakonec jsem si vyjel svou dráhu před závěrečným sprintem. Před cílem byla levotočivá zatáčka a všichni chtěli jet vnitřkem a já měl krásnou rychlost a jel jsem vnějškem a nakonec jsem vyhrál s velkým náskokem. A jsem rád, že jsem formu ukázal na pořádných závodech.”

Co dalšího Mathias Vacek prozradil: