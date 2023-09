Návrat Joglové k triatlonu: Připadalo mi, že se topím, je tam velká rezerva

Elitní běhání ještě rozhodně neopouští. Marcela Joglová chce natvrdo vyzkoušet boj o další účast v olympijském maratonu v Paříži, ale do budoucna ji vábí triatlon. A první zkušenost po několika letech ji neodradila, i když si prožila dobrodružné chvilky. V cíli byla po 700 metrech plavání, 20 kilometrech na kole a pěti kilometrech běhu čtvrtá v čase 1:13:35 hodiny.

Plavání jste se hodně obávala, jaké bylo?

(smích) „Připadala jsem si, že se topím, tam je velká rezerva. Já jsem tím počítala. Teď jsem měsíc neplavala. Potřebovala jsem to nějak odplavat, abych se zkrátka dostala dál. To plavání bych klidně nechala a zbytek bych prodloužila, protože v téhle intenzitě bych pak mohla vydržet déle, mohla bych z toho brát benefit. Jsem strašně šťastná, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Vyzkoušela jsem si to, zjistila jsem, kde jsou velké rezervy, kde menší, kde to celkem jde. To byl prvotní cíl, jsme hrozně spokojená.“

Triatlon jste si zatím v minulosti zkusila jen jednou, zaskočilo vás něco po té dlouhé době?

„Před pěti lety jsem šla poloviční triatlon, pak jsem se dala na běhání a triatlon šel úplně stranou. Musím říct, že jsem si osvěžila starost o kolo. Musíte připravit věci do tepa, nic tam nesmíte nechat, mít připravené boty, gely… Při sundávání neoprenu se nedá říct, že bych byla extra rychlá a ty boty taky budu muset do příště vymyslet. Jedna bota mě trvala nazout… Pár vteřinek jsem tam ztratila, ale to vem čert. Zkusila jsem si to a řekla bych, že jsem si to užila.“

Máte za sebou operaci kotníku, jak jste zvládla běžecký úsek?

„Po tom kole, jak je kotník zahřátý, tak těch pět kiláků snesl docela dobře. Až ke konci jsem to možná cítila, jinak super, nedělal vůbec problémy.“

Platí, že vaším nejbližším cílem je pokus nominovat se na olympiádu v maratonu?

„Já s tím takhle počítám, mám to v hlavě. Teď byla šance si vyzkoušet triatlon, ani mi to extra nenarušilo přípravu. Teď chci upřednostnit běh, pak bych si ráda zkusila poloviční triatlon.

Nemůžu říct stoprocentně, jak to přesně bude. V hlavě to tak je, opravdu mě triatlon láká. Je to pestré, bavilo mě to. Nějakou změnu, nový impuls by to chtělo a tohle se mi zdá úplně ideální.“

Jaká triatlonová trať by vás lákala?

„Asi by mi nejvíc měl sedět poloviční Iromnan. Potažmo bych si ráda splnila sen toho celého, ale to zatím nechávám v pozadí. I tenhle sprint byl poměrně těžký. Jsem tady, abych si to osahala, věděla příště, do čeho půjdu a už se na to cíleně připravila.“