Triatlon míří do Varů. Speciální přání hvězdy: dostala svou dráhu v Thermalu

Červený koberec by si Američanka Gwen Jorgensenová zasloužila, triatlonová legenda ale stála o něco úplně jiného.

„Už se pro ni řešil bazén, separátní plavecká dráha. Požádali jsme hotel Thermal, aby nám tuhle možnost zajistil,“ vysvětluje Vladimír Malý, ředitel CITI TRIATHLONU Karlovy Vary. „Uspořádat Světový poháru znamená spoustu věcí, zajistit i plavecké tréninky v bazénu. Využíváme k tomu KV Arenu, tohle bylo speciální přání.“

Jorgensenová je olympijskou šampionkou z Ria a dvojnásobnou mistryní světa. Letos se vrátila k závodění po mateřské pauze a její forma stále roste. Během uplynulého víkendu suverénně vyhrála závod Světového poháru ve Valencii.

„Inspirovala mě stříbrná medaile smíšené štafety na olympiádě v Tokiu. Nyní toužím po tom, abych se stala součástí amerického týmu pro olympijské hry v Paříži. Věřím, že náš tým může být na stupních vítězů ještě výš,“ říká Jorgensenová, která má v Karlových Varech šanci na výrazný bodový zisk do olympijského kvalifikačního žebříčku.

I kvůli možnosti přilepšit si v boji o OH v Paříži přijede do Karlových Varů elitní konkurence. K favoritům mužského závodu patří Američan Morgan Pearson, Švýcar Max Studer nebo Brit Samuel Dickinson a Němec Lasse Nygaard Priester, kteří už v Karlových Varech vyhráli.

Pro body si půjde i reprezentantka Petra Kuříková, která má zatím povedenou sezonu. Na mistrovství Evropy v Madridu skončila šestá. Pro domácí fanoušky bude cennou atrakcí, protože dlouhodobě žije ve Švýcarsku.

„Je to jediný závod, který v České republice v posledních letech absolvuji,“ říká Kuříková. „V Karlových Varech je specifická trať, hodně kopcovitá cyklistika, i běh je poměrně kopcovitý. Taková trať mi sedí lépe než rovinatá. Je velká výhoda, že se v Karlových Varech jede závod, který se počítá do žebříčku. Mým cílem je si postupovou příčku udržet do olympijských her.“

Kuříková byla minulý týden ve Valencii jedenáctá, v sezoně si vyzkoušela i olympijskou generálku v Paříži. Triatlonová trať startuje v Seině u Mostu Alexandra III., na němž jsou i cyklistická depa a cílová rovinka.

„Ten závod se mi líbil moc. Koná se v samotném centru Paříže, je to hodně blízko Eiffelovy věže a spousty dalších památek. Část trati je vedená po Champs-Élysées,“ pochvaluje si Kuříková. „Trať je specifická, čtyřicet procent se jede na kostkách. Já jsem z toho docela nadšená. Na druhou stranu, plave se v řece. Mám pocit, že to není úplně spravedlivé pro všechny závodníky. Uprostřed řeky je silnější proud.“

V Seině si taky Kuříková vyzkoušela kvalitu vody, která bývá často kritizovaná. V červnu se v ní uskutečnily individuální závody, ale ve štafetě borci povolení skočit do řeky nedostali a místo triatlonu se tak závodilo jen v duatlonu.

„Já jsem z toho měla poměrně velký strach. Na oficiálním tréninku jsem se ptala francouzských atletů, jestli do té vody půjdou. A nikdo do vody nevlezl. V samotný den mi situace nepřišla tak vyhrocená. Je to velké téma, ale neměla jsem špatný pocit, že by voda páchla, že bych vnímala, že je hodně špinavá,“ vysvětlila Kuříková.

V Karlových Varech čeká závodníky plavecký úsek v areálu Rolava, následuje 40 kilometrů dlouhá cyklistická část, při které se závodníci přesunou do lázeňského centra a sedmkrát vystoupají na Zámecký vrch. Závod vrcholí desetikilometrovým během s cílem na Divadelním náměstí.

Už v pátek se na Rolavě uskuteční Český pohár žáků, v sobotu odpoledne je na programu amatérský závod Age Groups, který si vyzkouší i maratonkyně Marcela Joglová, jež uvažuje o přechodu k triatlonu. V neděli startují ženy svůj závod Světového poháru v 10 hodin, muži startují ve tři odpoledne.

Světový pohár v triatlonu v Karlových Varech

Neděle

10.00 závod žen

15.00 závod mužů

Česká nominace

Ženy: Petra Kuříková, Tereza Zimovjanová, Michaela Štěrbová

Muži: Jan Volár, Tomáš Zikmund, David Martin, Tomáš Kříž, Filip Václavík a Filip Michálek