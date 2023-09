Za cílem k miminku, šampionka z Varů pořád kojí. Mužský vítěz má novou taktiku

Je šampionkou na trati i mimo ni. Američanka Gwen Jorgensenová v Karlových Varech sotva vyhrála CITY Triathlon a už s desetiměsíčním synkem Georgem běžela do útrob Městského divadla postarat se o svého potomka. Právě vyhrála druhý závod Světového poháru během osmi dní. A pořád je to jen začátek jejího velkého cíle vrátit se na OH, které už v Riu ovládla.