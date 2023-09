Krpálkův bláznivý plán, na olympiádu do Paříže chce hned ve dvou kategoriích

Lukáš Krpálek má bláznivý plán. Rád by se kvalifikoval na olympijské hry do Paříže ne v jedné, ale rovnou ve dvou váhových kategoriích. Šlo by o výkon, jenž nemá v historii judo obdoby. Borec, jenž už na tatami dokázal všechno, zvolil tuhle metu, aby mu dodala motivaci do další těžké přípravy. Ač nemá za pravděpodobné, že by mu mezinárodní federace udělila výjimku a povolila mu na olympiádě startovat ve váze do sto i nad sto kilogramů, chce se dvaatřicetiletý borec naplňováním smělého cíle bavit.

V listopadu mu bude 33 let, chystá se na olympiádu, která může být třeba i jeho posledním turnajem kariéry. Sám Lukáš Krpálek netuší, co bude dál. Dokud je však aktivním judistou, hodlá posilovat svůj odkaz zcela výjimečného borce. Tím už je díky tomu, že jako jediný vyhrál olympiádu ve váze do sto i nad sto kilogramů. To samé zvládl i v rámci mistrovství světa a Evropy. A nyní by se rád kvalifikoval na olympijské hry do Paříže v obou svých kategoriích.

V té nad sto kilogramů je v žebříčku 15. a pokud se mu povede nadcházející grandslam v Abú Zabí, měl by získat olympijskou jistotu. Ve váze do sto kilogramů ale přišel o polovinu z dvouletého kvalifikačního cyklu, v aktuálním rankingu je až na 29. místě, přičemž do Paříže postoupí nejlepších 17 borců v redukovaném žebříčku (za každou zemi smí startovat pouze jeden reprezentant).

„Ve stovce mi chybí ještě opravdu hodně bodů, takže budu muset objet ještě spoustu turnajů,“ říká. I proto vynechá listopadové ME ve Francii, které není bodově lákavé a připraví se ve stovce na prosincový grandslam v Tokiu. Předpokládá, aby si i mezi stovkaři zajistil OH, musel by stát ještě dvakrát či třikrát na stupních vítězů. „Je to sice hovadina, ale jde to. V atletice nebo plavání můžete startovat v řadě disciplín, tak proč by to nemohlo jít u juda? Je to pro mě jedna z posledních sportovních motivací, kterou jsem si dal a které bych chtěl dosáhnout,“ usmál se nad svým plánem judista, jehož běžná váha je zhruba 112 kilogramů a vyjma náročného shazování se musí vypořádat i se změnami stylů. Ve stovce je judo pohyblivější a techničtější, nad sto rozhoduje víc hrubá síla.

Pokud by se kvalifikoval v obou kategoriích, musel by si pro Paříž nakonec pravděpodobně vybrat jen jednu. Nebo by mohl požádat o výjimku, aby mu Mezinárodní judistická federace umožnila start v obou třídách. „Je ale nepravděpodobné, že by to udělali,“ myslí si Krpálek. Pokud by ji dostal, výzvu by přijal, ač by se musel prát dva dny po sobě. „Kdyby to šlo, připravím se na to, že bych tam nechal v obou dnech všechno. Určitě by mě to vyhecovalo,“ tvrdí.

Podobný dvojboj si úspěšně vyzkoušel letos, když na MS v Kataru získal stříbro v kategorii do 100 kg a za dva týdny ovládl v nejtěžší kategorii Grand Prix v Linci.

Coby obojživelník budí Krpálek hotové pozdvižení. „Lidi z judistického světa za mnou chodí s tím, že jsem blázen, že to snad ani není možný. Plácají mě po zádech, všichni jsou vytlemení. Rozhodčí u váhy mě vidí jednou vychrtlého, podruhý zase mezi těžkáčema. Nejzábavnější bylo, když jsem přijel na jeden z prvních letošních turnajů v Paříži, kde jsem se odvažoval do kategorie do sto kilo. Potkal jsem se tam s Guramem Tušišvilim, se kterým jsem šel finále na olympiády v těžké. Když mě viděl, jak jsem vychtrlý, tak padal na kolena a smál se,“ líčí se smíchem Krpálek.

Právě svěží vítr, jenž mu do judistického života vnáší kombinace kategorií, ho tuze baví. Ve svém věku už něco takového potřebuje, aby přestál těžkou přípravu. „V mém vyšším věku jsou tyhle motivace možná až za hranou, ale zase je to věc, která mě žene, abych na tréninku i v závodě nechal všechno. A abych ze závodů odjížděl s úspěchem a body do kvalifikace, protože každý start navíc je pro mě velmi náročný. Trenér si nejdřív myslel, že jsem se zbláznil, ale pak se i jemu tahle představa zalíbila…“