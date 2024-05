Choupenitch a hokej: Taky dostávám ramena, surový boj mám rád. Co zranění?

Jak sledujete hokejový šampionát?

„Fandím hodně, ale byl jsem měsíc v Asii na Grand Prix v Šanghaji, kde je časový posun, tak jsem neviděl žádný zápas, jen výsledky. Teď jsem viděl první zápas naživo, tak to bylo fajn.“

Jak jste na tom po posledním závodě?

„My jsme všichni zranění. Nechci to specifikovat, není to nic vážného. Musím si pár dní odpočinout.“

Jaké nejčastější zranění hrozí v šermu?

„To záleží, jak se staráte o své zdraví. Ale přetížené je úplně všechno, protože je to fakt záhul na celé tělo, kolena, kotníky, předloktí, zápěstí… Teď jsem byl na Grand Prix a v každém zápase jsem dostal nějakou ránu. Nejdřív jsem dostal bombu, jak když zakloníte hlavu v autě, v druhém zápase jsme se srazili koleny, ve třetím zápěstím… Ale já to mám rád, ten surový boj. Když se stane situace a není fatální, tak mě nakopne.“

Rozhoduje v šermu spíš technická zdatnost, nebo ten surový boj?

„Je to balanc. Šerm je krásný v tom, že to je extrémní balanc mezi fyzičnem, koncentrací a technikou. Všechno se odehrává ve strašně rychlý čas. Vezměte si, že máte tep blížící se maximálce, rozhodujete se v milisekundě, co musíte udělat. Zároveň je tam ten boj, srážka, jste tam s tím soupeřem, se kterým bojujete. To se mi na tom líbí. Včera na hokeji jsme se zrovna bavili o bojových sportech a ve všech je to dost podobné. Ať už je to MMA, box, je tam kombinace mezi technikou a bojem.“

Jsou před zápasem důležité i mentální hry?

„Za mě hrají zásadní roli. Body language toho zápasu, a jak do toho nastupujete, jasně vysílá zprávu soupeři. Hodně s tím pracuju, určitě to hraje roli. První zápas jsem měl teď s Němcem, prohrával jsem 1:8. Snažil se mě vším možným rozhodit, srážky dohrával ramenem, abych vyšel z koncentrace. Musíte odhadnout, kdy to je od něj hra a kdy to myslí vážně.“

To vypadá trochu jako hit v hokeji, když si chce obránce zjednat u soupeře respekt…

„Je to tak. Akorát my ten hit udělat nemůžeme. V hokeji je hit čistý, my se srazit nemůžeme. Někdy se srazíme omylem, někdy se srazíme a víte, že vás on šel srazit.“

Přitom se o šermu říká, že je to sport gentlemanů…

„Za mě to je pověst. Je to gentlemanské minimálně v tom, že je to férový souboj, jeden na jednoho. Pojďme si to rozdat, po souboji se pozdravíme, přijmeme výhru nebo porážku, což mi přijde gentlemanské. Ale je tam šedá zóna jako všude. Všechno, co není zakázané, je povolené. Dobrý sportovec jde na hranu, protože rozdíly mezi nejlepšími jsou minimální a musíte se snažit získat výhodu.“

Jak dostat soupeři na planši pod kůži?

„Jsou určité metody, ale pro mě je nejlepší metoda nereagovat na ty věci a soustředit se. Za mě je ten sport na nejvyšší úrovni jen o soustředění. Jak dokážete v daný moment podat ten nejlepší výkon. Když jste dobrý, dostanete se na jednu olympiádu, když jste hodně dobrý, dostanete se na dvě tři. Takže máte za život tři dny na to udělat dobrý výsledek. V daný moment musíte zašermovat co nejlépe dokážete. Musíte se umět soustředit na sebe, na to, co děláte, ne na to, jestli vás chce někdo rozhodit.“

Vy jste zažil už dvě olympiády, bude ale Paříž v šermířsky nadšené Francii ještě větší zážitek?

„Myslím, že určitě. Bude pro šerm velmi speciální. Už jen sehnat lístky na šerm bylo absolutně nemožné a byly vykoupené nejdřív ze všech sportů. Vím od Francouzů, jak se na to těší. Teď Emmanuel Macron otvíral po rekonstrukci Grand Palais. Šerm bude fakt velkej…“

Slavná výstavní budova s prosklenou střechou s ocelovou lodí bude na šermířské závody určitě vyprodaná. Dostanete do hlediště rodinu?

(usmívá se) „Dostanu, já jo… Ale je to těžký a stojí to spoustu peněz.“

Jak se povedlo?

„Mám konexe. Napsali mi, že budou otvírat ještě novou vlnu, kde budou nějaké lístky. Já to věděl asi minutu po tom, co to otevřeli, tak jsem to stihl a nějaké lístky koupil. Navíc ve Francii šermuju za jeden klub, tak jsem měl informaci dřív než všichni ostatní.“