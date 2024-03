Solnický slaví vítězný hattrick. Squash má novou královnu

Mekbib z brněnského týmu Viktorie usiloval o svůj pátý titul. V sobotním finále ale nebyl ve zcela optimální kondici, limitovalo ho zranění levé nohy, které si přivodil na turnaji v Polsku. „Na to, že jsem v minulém týdnu skrečoval zápas a nevěděl, zda vůbec budu mistrovství hrát, tak jsem celkově šťastný,“ prohlásil.

„Dan mi to vůbec neulehčil, neuvěřitelně zpřesnil hru a já naopak ztratil délku úderů. Od třetího setu jsem se vrátil k tomu, co fungovalo,“ popsal vítěz Solnický. Hráč z ostravského týmu poslední výměnu zakončil přesným úderem do levého předního rohu. Úřadující squashový mistr, který v průběhu turnaje ztratil pouze dva sety.

„Není příjemné porazit zraněného soupeře, nejtěžší je to po psychické stránce. Já jsem se s tím vypořádal, Dan hrál ale skvěle,“ dodal Solnický, který dokonal hattrick. „Moc jsem usiloval o takový úspěch. Ani mi nebude vadit, když v následujících letech budou na mě soupeři pořádat hon.“

V atraktivním ženském finále se střetly mladé hráčky Šrámková s Čepovou. Ta vstoupila do souboje mnohem lépe, když získala první set. Desetinásobná juniorská mistryně ale v dalších průběhu zpřesnila hru. „Bylo poměrně těžké na ztracený první set zareagovat, začala jsem celkem nervózně. Předváděla jsem nepřesnou hru, čehož soupeřka využila,“ popsala Šrámková, která získala druhý a třetí set. V tom čtvrtém držela celkem šest mečbolů.

„Byl to neskutečně těžký zápas, věděla jsem, že se Míša nevzdá za jakéhokoliv stavu. Jsem moc ráda, že jsem to dokázala vyhrát. Musela jsem si to vybojovat do posledního míčku,“ dodala Šrámková, která se stále po éře celkových prvenství Anny Serme nebo Olgy Kolářové novou domácí šampionkou. Celkově je osmou hráčkou, která získala domácí titul. „Je to jednoznačně můj největší úspěch v kariéře. Užívala jsem si bouřlivou atmosféru, ke skleněnému kurtu se přišlo podívat hodně lidí, oběma nám to moc pomohlo,“ dodala Šrámková, která se bude připravovat na mistrovství Evropy do 19 let.

Třetí místo získala Anna Serme, která se vracela po mateřské dovolené. Stejné umístění pak vybojoval Viktor Byrtus.