Rozhodující kvalifikace pro Ondru: Zlatá stěna, místo jako v Lužánkách

V místě, kde se rozhodne o jeho účasti na olympiádě, se Adam Ondra cítí jako doma. Lezeckou stěnu si byl poprvé prohlédnout ve středu ráno a potěšilo ho, že závodní park nestojí v betonovém pekle, tak jako nedávno v Šanghaji, ale uprostřed prostorného kampusu Ludovika.

„Závodiště je relativně nedaleko centra, asi jako by to v Brně udělali v Lužánkách, to se mi moc líbí,“ pochvaluje si Ondra. „Je velká výhoda, že náš areál není na betonovém prostranství, které se snadno vyhřeje, jak tomu bylo v Šanghaji, ale uprostřed zeleně, kde jsou i nějaké stromy. To by mohlo vytvářet trošku chladnější mikroklima.“

V Budapešti mají o víkendu panovat tropické teploty a horko bude i víc než 450 závodníkům, kteří mají poslední šanci vybojovat olympijskou kvalifikaci do Paříže. Během čtyř našlapaných dní se o ni bude soutěžit ve čtyřech adrenalinových sportech, kromě lezení i v breakingu, skateboardingu a freestyle BMX, kde měla Česko zastupovat dvojnásobná evropská šampionka Iveta Miculyčová. Kvůli zranění kotníku se ale nezúčastní a doufá, že se do Paříže nominuje díky bronzu z loňského MS.

Ondra má po první části kvalifikace dobrou pozici, protože v Šanghaji skončil v olympijské kombinaci boulderingu a lezení na obtížnost třetí. V Budapešti ho ve čtvrtek čeká kvalifikace boulderingu, v pátek kvalifikace lezení na obtížnost, v sobotu semifinále a v neděli finále kombinace. K postupu do Paříže mu s největší pravděpodobností bude stačit postup z kvalifikace.

„Výhoda je, že už můžu být relativně v klidu, protože jsem si v Šanghaji nahnal dobré body,“ říká Ondra. „Příprava mezi Budapeští a Šanghají nebyla úplně ideální vzhledem k nachlazení, kdy jsem musel nadvakrát na několik dní přerušit trénink. I přesto jsem se v posledních trénincích necítil vůbec špatně. Z psychického hlediska může být výhoda, že můžu závodit s nepříliš velkým tlakem.“

K jeho dobré náladě přispívá i jeden příjemný detail. V Budapešti se bude závodit na stejné stěně, která v létě 2022 stála na zaplněném náměstí Königsplatz v Mnichově během evropského šampionátu, kde Ondra získal tři medaile, včetně zlata za lezení na obtížnost.

„Uvidíme, jestli mi tahle stěna bude sedět tentokrát,“ usmívá se Ondra. „Očekávám, že to bude skvěle zorganizované, kvalitní závod na kvalitních stěnách, jak pro bouldering, tak pro obtížnost.“