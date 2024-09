„Superhrdinka“ Strýcová se chystá na triatlon. Chci finišovat důstojně, říká

Extrémní závod napříč kolonádou. Karlovy Vary o víkendu od 6. do 8. září pořádají Světový pohár v olympijském triatlonu, kde se představí domácí i zahraniční elita. V českých barvách se o umístění v top pět pokusí Petra Kuříková a Tereza Zimovjanová. Jednu z nejnáročnějších tratí světa absolvují i amatéři, mezi nimiž se vůbec poprvé představí tenisová hvězda Barbora Strýcová. Jsem velký amatér. Budu to brát spíš s nadhledem. Na druhou stranu to chci dokončit důstojně, když už do toho jdu,“ říká.

Lázeňský kapitol o víkendu od 6. do 8. září už po osmé hostí Světový pohár v olympijském triatlonu. Potvrdit roli favoritky se pokusí Petra Kuříková, která navazuje na skvělou formu z Paříže. Krom profesionálů se v Karlových Varech představí i amatérští závodníci, jímž letos pořadatelé věnovali extra pozornost.

„Hodně cílíme na lidi, kteří jsou hrdiny všedních dní. Chodí do práce, vychovávají děti, starají se o rodinu a přitom všem dokážou i natrénovat na triatlon. Dělají vše proto, aby neošidili dennodenní povinnosti, ale zároveň si plní sny. Považujeme je za superhrdiny,“ uvádí Vladimír Malý, ředitel závodu.

Mezi domácími i zahraničními reprezentanty bude zářit i „amatérka“, tenisová hvězda Barbora Strýcová, pro níž bude jeden z nejtěžších triatlonových závodů světa tím vůbec prvním. „Těším se! Jsem velký amatér. Neználek. Ale ráda si závod vyzkouším a budu to brát spíš s nadhledem. Na druhou stranu to chci dokončit důstojně, když už do toho jdu,“ usmívá se dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Nad triatlonovým debutem Strýcová přemýšlela delší dobu. „Kontaktoval jsem ji už minulý rok, ale tehdy se zrovna loučila na US Open. Domluvili jsme se na letošek. Opět to však vypadalo, že to nedopadne, protože otěhotněla. V létě, pouhé dva měsíce po porodu, jsem ji však potkal na běžeckém závodě, kde startovala, a tak jsem ji opět navrhl triatlon a jí se to, včetně superhrdinského konceptu, hodně zalíbilo,“ vypráví Michal Včeliš, tiskový mluvčí České triatlonové asociace.

Rok po loučení na prestižním americkém grandslamu tak Strýcová přijme novou výzvu a stane se tváří triatlonových nadšenců. „Už není profesionální sportovkyně, nýbrž máma od dětí se spoustou každodenních povinností, takže je naším ideálním superhrdinou,“ podotýká Malý.