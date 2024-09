Pikantní triatlon ve Varech, na startu bude i Strýcová. Co ji vyděsilo?

Říká se, že je to jedna z nejtěžších tratí olympijského triatlonu na světě. V neděli si při Světovém poháru v Karlových Varech elitní pole opět projede trasu, na níž se tyčí brutální cyklistické výšlapy na Zámecký vrch. Na startu bude devět Čechů včetně olympioničky Petry Kuříkové. Na jeden z doprovodných závodů se chystá i Barbora Strýcová. Když zjistila, co ji čeká, trochu se polekala.

Čtyři měsíce poté, co se jí narodila dcerka Josefína, bude nedávná tenisová hrdinka Barbora Strýcová na startu triatlonu. Teprve na poslední chvíli si ale ujasnila, s čím se bude muset v Karlových Varech poprat.

„Bára potkala slovenského profesionálního triatlonistu Richarda Vargu, který říkal, že v Karlových Varech je nejtěžší cyklistika na světě, protože je tam šílený kopec. Vyděšeně mi volala, že po dvou hodinách kojí, jestli to po dvou hodinách nestihne, tak bude muset odstoupit,“ říká PR manažer závodu Michal Včeliš.

Není to fáma. V Karlových Varech, městě v údolí mezi strmými svahy, leží trať, která pořádně pověří i elitní triatlonisty na trati Světového poháru. V neděli je čeká 1500 metrů plavání v areálu Rolava, následovaná brutální čtyřicítkou kilometrů, při nichž závodníky čeká sedm výstupů na Zámecký vrch. Závod vrcholí desetikilometrovým během s cílem na Divadelním náměstí.

„Je to závod, kdy se musí zabrat. Všechny láká si to zkusit,“ usmívá se předseda triatlonového svazu Antonín Bauer.

Po olympiádě v Paříži začíná v Karlových Varech nový čtyřletý cyklus Světového poháru.

„Pokud si však sportovci mysleli, že je čeká mírný návrat, zejména ti, kteří závodili v Paříži, možná budou v šoku,“ píše se trochu uštěpačně na stránkách Světového triatlonu.

Trasa v Karlových Varech se výrazně liší od běžných tratí olympijského triatlonu, které jsou většinou vedeny po rovných úsecích. I pořadatelé v italském Cagliari, kde se taky závodilo na náročném cyklistickém úseku, už borce na kole poslali na rovinku kolem moře.

„Spousta závodníků si po světě stěžuje, že jsou tratě, co se týče cyklistiky, velmi jednoduché, že je cyklistika jen mezistupeň mezi plaváním a během,“ vysvětluje reprezentační trenér Jan Čelůstka. „V Karlových Varech mají silní cyklisté šanci něco se závodem udělat a nenechávat to jenom na běh. Vary jsou jedním z posledních mohykánů, co se týče náročné cyklistiky.“

Na startu hlavních závodů bude několik olympioniků z Paříže. Dle světového žebříčku bude největší favoritkou Italka Bianca Seregniová, která už má na kontě tři triumfy v závodech Světového poháru. V Karlových Varech byla třetí i druhá, zlato jí tedy ve sbírce chybí. Vysoko bude mířit také Američanka Gina Serenová nebo Nizozemka Maya Kingmaová, sedmá žena z Paříže. V závodě mužů se pokusí na loňský triumf svého reprezentačního kolegy Morgana Pearsona navázat Američan John Reed. Vysoké ambice bude mít i Novozélanďan Tayler Reid či vynikající maďarský plavec Márk Dévay, který byl loni v Karlových Varech druhý.

Z devíti českých reprezentantů mají šance především Kuříková, která po startu na olympiádě v Paříži vyhrála premiérového polovičního Ironamana v Hradci Králové, a Tereza Zimovjanová, ta skončila před necelým měsícem desátá na ME v Turecku.

„Oběma jde forma nahoru, jsou dobře připravené. Obě holky by měly skončit v top pět,“ věří Čelůstka.

Kuříková byla v Karlových Varech zatím nejlíp čtvrtá v roce 2019, vloni se ji naopak hned na úvod plavecké části rozlomily brýle, nabrala ztrátu a ještě dostala patnáct trestných sekund. Letos se snaží využít tréninku před olympiádou v Paříži.

„Po olympiádě ze mě spadl tlak. Snažila jsem se rovnou naskočit do tréninku, využít natrénovaných hodin na Paříž. Cítím se fyzicky dobře, ale cítím i určitou únavu. Bude i velké překvapení, jak mě bude tělo poslouchat,“ řekla Kuříková. „Ráda bych šla na start s co největšími ambicemi. Tratě jsou hodně nevyzpytatelné. Já už jsem v Karlových Varech zažila jak výborné výsledky, tak drsné pády. Budu se snažit podat ten nejlepší výkon.“

ČESKÁ NOMINACE

Muži: Tomáš Zikmund, Filip Tlamka, David Martin, Filip Michálek, Šimon Michálek. Ženy: Petra Kuříková, Tereza Zimovjanová, Dana Přikrylová, Michaela Štěrbová.

PROGRAM ZÁVODU

Neděle

10.00 závod žen (PP ČT sport), 15.00 závod mužů (PP ČT2)